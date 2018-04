12. April 2018, 18:55 Uhr Münchner Momente Giesinger Bitchcoins

Früher ließen sich Münchner mit windigen Anlagen übers Ohr hauen. Wer aber der Giesinger Brauerei Geld gibt, bekommt sehr wohl eine Rendite ausbezahlt, und zwar eine zum Viertel passende

Kolumne von Franz Kotteder

Giesing ist ein schönes, aber auch eigenwilliges Stadtviertel. Viele machen das an einem Fußballverein mit großer Vergangenheit und bizarrer Gegenwart fest, aber das ist es nicht allein. Giesing hat einen unbeugsamen Überlebenswillen, auch wenn ein Monster namens Gentrifizierung das eine oder andere Uhrmacherhäusl hinwegfegt. Und aus Giesing kommen nach wie vor noch schönste Erfolgsgeschichten.

Eine davon spielt auf dem Gebiet der Getränkeproduktion, und wie es sich in einem Arbeiterviertel gehört, handelt sie von Bier. Wir sprechen von der Kleinbrauerei Giesinger Bräu, die 2006 in einer Garage gegründet wurde und heute am Giesinger Berg braut. Demnächst will man eine weitere Produktionsstätte in Milbertshofen bauen, das Geld dafür hat man per Crowdfunding eingesammelt. Das Rekordergebnis von 1,2 Millionen Euro war im Februar nach nur 77 Tagen Zeichnungsfrist erreicht. Jetzt legen die Giesinger nach und sammeln für einen Biertruck mit Ausschank. Ergebnis nach den ersten beiden Tagen: 27 500 Euro. Offenbar zücken die Münchner schon den Geldbeutel, noch bevor Brauereichef Steffen Marx das Wort "Crowd" herausbringt.

Warum erinnert uns das alles an Adele Spitzeder? Die machte 1869 in München eine Bank auf und versprach jedem Kunden zehn Prozent Zinsen pro Monat. Nach zwei Jahren brach das System zusammen, bis dahin hatten 32 000 Menschen aus lauter Gier ihr Vermögen Spitzeder überlassen, obwohl sie keinerlei Sicherheiten anbot. Das ist beim Giesinger Bräu, der einen fast vergleichbaren Zulauf erlebt, ganz anders: Die Einlagen werden schließlich mit Bier verzinst. Anders als bei Spitzeder also eine höchst reelle Angelegenheit. Jedenfalls aus Münchner Sicht. Vielleicht sollten die Giesinger es jetzt mit virtueller Währung probieren. Um das Bronx-Image des Viertels zu bewahren und an Spitzeder zu erinnern, könnte man die ja "Bitchcoin" nennen.