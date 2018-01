8. Januar 2018, 18:50 Uhr Münchner Momente Engpass bei den Faschingsorden









Die Narhalla hat Probleme mit Lieferverzögerungen. Was mag nur dahinterstecken?

Kolumne von Anna Hoben

Feuerwerk des Frohsinns", "Ein Bayerischer Traum" und das "Narrhalla Traumschiff": Bei der Namensgebung für ihren Jahresorden legt sich die Faschingsgesellschaft Narrhalla in regelmäßigen Abständen außerordentlich kreativ ins Zeug. Man darf also gespannt sein, was den Närrinnen und Narren für ihr Jubiläum eingefallen ist. 125 Jahre Narrentum, das darf, das muss gefeiert werden, mit Pauken und Sektflöten und ja, einem ordentlichen Orden.

Der Jahresorden wird traditionell an "Freunde des Münchner Faschings, an Partner, Gönner und Sponsoren, die wesentlich zum Erfolg der ...