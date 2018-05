31. Mai 2018, 18:36 Uhr Münchner Momente Eine Zeitung für die Igel

Die SZ hat ein Herz für Tiere - auch für die ganz stacheligen

Kolumne von Günther Knoll

So richtig anstrengen werde er sich erst dann, wenn tote Fische lesen können. Mit diesem Spruch spielte ein Kollege aus dem hohen Norden gerne auf die Verwendungsmöglichkeit alter Zeitungen als Verpackungsmaterial an. Gehen wir einmal davon aus, dass dieser Ernstfall nie eintreten wird, es also Hering und Co. egal ist, ob der Händler sie nach ihrem Ableben nun ins Hamburger Abendblatt oder in die Kieler Nachrichten einwickelt. Münchens Igel dagegen wissen offenbar ganz genau, welches Blatt das richtige für sie ist. Na klar, - und das hat jetzt wirklich nichts mit Eigenwerbung zu tun - für die Tiere kommt nur die SZ in Frage.

Wobei zugegebenermaßen der Inhalt für sie nicht unbedingt ausschlaggebend ist, es geht ihnen um ganz andere Stärken des Blattes: um Saugfähigkeit und Robustheit, vor allem aber ums Format. Denn die SZ passt perfekt in die Pflegeboxen für die Igel, wie der Münchner Tierschutzverein jetzt mitteilt. Deshalb unterstützt der Verlag dessen Bemühungen um die stachligen Tiere bereits, indem er alte Zeitungsexemplare spendet. Jetzt hat dieser Presseinformation zufolge offenbar auch Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer ihr Herz für Igel entdeckt; sie wird dem Tierheim, wo derzeit 70 dieser Tiere in Pflege sind, an diesem Freitag einen Packen SZ übergeben.

Ob dafür im Ministerium nun wahllos Altpapier gesammelt wurde oder bewusst nur Nummern ausgewählt wurden, in denen die Igel sich über Tun und Wirken ihrer Wohltäterin informieren können, ist uns nicht bekannt. Vielleicht ist ihnen in ihrer Wohlfühlbox ja ein knackiges Zahlenrätsel lieber. Wetterberichte aus dem Winter sollte man ihnen wohl besser vorenthalten, sonst wird das gar nichts mehr mit ihrer Wiedereingliederung in die Natur. Bei künftigen Nutzeranalysen der Zeitung wird auf alle Fälle auf die Bedürfnisse der Igel einzugehen sein. Wir werden uns anstrengen und immer möglichst trocken schreiben. Versprochen!