11. April 2018, 19:00 Uhr Münchner Momente Die Entdeckung der Langsamkeit

Auf der Rosenheimer Straße warnt jetzt ein kleines blondes Mädchen die Temposünder. Doch wohl nicht mehr lange

Kolumne von Thomas Anlauf

Niedlich sieht es aus, das blonde Mädchen. Es lacht ganz frech und zeigt mit nacktem Finger auf angezogene Autofahrer. Manchmal kommt ein "Danke" von ihr, was sicherlich bei jedem gestressten Autofahrer gut ankommt. Meistens ist es aber nur das Wort "langsam", wenn sie alle wieder unachtsam an der kleinen Mahnerin vorbeirauschen. Wozu auch bloß Tempo 30 fahren bei so einer schönen Ausfallstraße wie der Rosenheimer? Das Display mit dem Petzefinger-Mädchen, das seit einigen Tagen in der sonderbaren Sondertempozone in Baumkronenhöhe hängt, ist das jüngste Kind eines jahrelangen Streits und eines monatelangen Wahlkampfs um eine sichere Rosenheimer Straße, in der alle etwas langsamer fahren.

Langsam. Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet eigentlich "lange dauernd", was im Fall der Entscheidungsfindung der rotschwarzen Koalition ja auch zutrifft. In Asien steht langsam sogar für das Deutsche schlechthin. Ob in Thailand oder Laos, in Myanmar oder Malaysia, überall dort lächeln die Menschen, sobald sie eine deutsche Langnase entdecken, und rufen "lang-sam!" Die entlarvten Touristen revanchieren sich dann gern mit dem Ausdruck "same same but different", was ihrer Ansicht nach wiederum den Charakter von Fernost abbilden soll.

Lang-sam und same-same sind sich dabei ziemlich ähnlich. Sie drücken nichts Bestimmtes, dafür umso entschlossener eine Haltung aus. Wenn etwa ein tiefer gelegter Auspuff samt seines Fahrers in der Rosenheimer Straße langsam fährt, heißt das eigentlich nur, dass der Tacho irgendwas unter 100 km/h anzeigt. Wer dort vorschriftsmäßig 30 fährt und dabei dem Mädchen auf dem Display zuwinkt, ist ein stehendes Hindernis, das es wegzuröhren gilt. Aber was regen wir uns auf: Bald wird auch der Tempogedrosselte wieder gedankenlos Gas geben. Denn schon ist zu sehen, wie hinter dem Fingerzeig-Mädchen ein Baum knospt, seine Blätter entfaltet und das Tempo-Display einhüllt, ganz langsam.