24. Mai 2018, 18:49 Uhr Münchner Momente Der Frosch und die Kräuterbutter

Im Zeitalter sekundenkurzer Werbespots bleibt keine Zeit für lange Gedanken. So schmückt eine Münchner Brauerei ihr Getränk mit "Nix für Preißn". Super, selbst wenn "die Preißn" auch gutes Bier brauen

Kolumne von Karl Forster

Es ist wie im Märchen, wo das Spieglein an der Wand Ungewissheit darüber streut, ob dort drüben hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen nicht doch das noch Bessere, Schönere, ja sogar Küssenswertere liege. Wenn also der milchverarbeitende Betrieb XY aus Wasserburg für seine Kräuterbutter mit dem Versprechen wirbt, diese sei die beste der Welt, die jemals nach dem Rezept von XY zusammengemixt wurde, so ist das im ersten Moment beeindruckend, auf den zweiten Blick jedoch irgendwie irritierend. Kann es denn nicht sein, dass irgendjemand auf der Welt für den Biergarten eine Kräuterbutter erfunden hat, die noch tausendmal köstlicher ist als die nach dem XY-Rezept?

Im Zeitalter sekundenkurzer TV-Werbung, so hoffen jedenfalls die PR-Strategen von XY und anderen, ist für solche Gedanken keine Zeit. So bleibt im Kopf abgespeichert: Die Kräuterbutter von XY ist die beste der Welt. Oder: Vorsprung durch Technik? Gerne, auch wenn die Technik lügt. Eine Münchner Brauerei schmückt ihr Getränk mit "Nix für Preißn". Super, selbst wenn "die Preißn" auch gutes Bier brauen. Weil nun aber die Kreativen der Werbebranche schon immer auch Vorbild waren für in Sachen PR oft etwas plumpe Politiker, versuchen sich manche aus dieser Branche in ähnlichen Spruchbeuteleien, und das mit oft erstaunlichem Erfolg, weil die Adressaten ihrer Versprechungen, also die Wähler, vom Fernsehen her gewohnt sind, solche Behauptungen nicht groß zu hinterfragen. Das lebensrettende Polizeigesetz? Her damit! Macht doch aus dem Freund und Helfer eine Art Bayernbaywatch am Isarstrand. Das Kreuz in Bayerns öffentlichen Gebäuden? Halleluja, ein Schutzschild gegen das böse Fremde.

Wie war das gleich wieder mit dem Spieglein an der Wand? Bei den sieben Zwergen gibt es nicht nur die bessere Kräuterbutter. Dort findet man auch Elektroautos samt Ladestationen; ein Polizeigesetz, das nicht gegen die Grundrechte verstößt; und ein Gebetshaus, in dem die Symbole aller Weltreligionen friedlich nebeneinander hängen. All das gibt es irgendwo. Sogar ein Schneewittchen, das man wachküssen kann. Doch Vorsicht! Kommt ein Prinz mit falschen Versprechungen zum Kuss, kann es sein, dass er sich in einen Frosch verwandelt.