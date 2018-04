22. April 2018, 18:54 Uhr Münchner Momente Der Badeplatz und der Nude-Lauflauf

Bei einem Spaziergang durch München können einem seltsame Gedanken über seltsame Begriffe kommen

Kolumne von Philipp Crone

In der Wochenendausgabe dieser Zeitung waren einige merkwürdige Wörter abgedruckt. In einem Interview sprach eine Wissenschaftlerin von einem Poloch, womit sie nicht die Abwandlung eines Molochs wie Neu-Delhi, sondern das Zentrum des menschlichen Hinterns meinte. Ein paar Geschichten weiter ging es um Mettigel, was wiederum kein neuartiges Pflegeprodukt für Haare bezeichnet, sondern einen Igel aus Mett. In beiden Fällen wäre ein Bindestrich vielleicht hilfreich gewesen, um Missverständnisse zu vermeiden. Wenn man nun allerdings nach der Lektüre mit so einer leichten verbalen Hyper-Sensibilisierung am Sommerwochenende durch München flanierte, bekamen manche Orte ganz neue Bedeutungen.

An der Isar zum Beispiel haben bereits vor geraumer Zeit Wartende an der Bushaltestelle an der Wittelsbacher Brücke aus dem Baldeplatz den derzeit viel sinnvolleren Badeplatz gemacht, indem sie kurzerhand (oder eher langerhand, das Schild hängt weit oben) das L durchstrichen. Von dort blickt man auf die vielen Planschenden am Ufer, auf die Jogger, auf die Picknicker, von denen manche auch einen Nudelauflauf dabei haben. Und wer beim Genuss desselben einen Menschen vorbeijoggen sieht, denkt wohl: Mein Snack wäre gut für dich, schließlich kommt in dem Wort gleich zwei Mal "Lauf" vor. Auch in der Innenstadt sind die Menschen unterwegs, die Computer-Nerds sitzen an der Hackerbrücke, die Vogel-Liebhaber auf der Schwanthalerhöhe, und die München-Entdecker am Kolumbusplatz machen sich darüber Gedanken, ob die Blumen in Giesing auch genug Wasser abbekommen bei dem Wetter, ob die Menschen am liebsten im Stadtteil Gern leben und ob die Bauarbeiter in Lochham oder Grub auch mal hitzefrei bekommen.

Nun, vielleicht denken Sie jetzt, das geht mir am Poloch vorbei und dass der Autor ganz offensichtlich akut an Vitaminmangel leidet. In dem Fall würde er ein B kaufen und sich zum Obstbahnhof aufmachen - oder er begibt sich doch lieber gleich schnellstmöglich zum Rotkreuzplatz.