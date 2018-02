19. Februar 2018, 18:59 Uhr Münchner Momente Braunschweig, Rio, Tokio

Muss sich München immer mit Metropolen vergleichen, die eine Nummer zu groß sind?

Kolumne von Thomas Anlauf

Beim Bummel durch Braunschweig entsprang dem Gehirn neulich ein geheimer Gedanke: Muss sich München denn wirklich mit Metropolen messen, die meilenweit überlegen sind? Hamburg hat einen Hafen, München eine Floßlände. Paris diniert auf dem Eiffelturm, Münchens Upperclass dagegen im Drehlokalspieß über dem Olympiagelände. Und New York hat die Freiheitsstatue, München einen goldigen Friedensengel. Warum also können wir nicht einfach zugeben, dass New York, Rio, Tokio ein paar Nummern zu groß sind für uns?

Schon klar, die ganze Hochstapelei ist eigentlich nur für die Zugezogenen gedacht, damit die sich während ihrer zwei Jahre als Expats bei einem Dax-Unternehmen auch an der Isar ein bisschen wie zu Hause fühlen. Aber die Angeberei führt natürlich auch dazu, dass diese Zuagroasten glauben, München liege an der Themse oder am Perlfluss. Wollen wir aber wirklich Verhältnisse wie in London oder Hongkong? 5000 Euro für eine Schlafkabine, ein versiffter Fluss vor der Haustür und dauernd Tee statt Bier?

Es gibt doch auch wirklich bessere Vorbilder für München - warum nicht Braunschweig? Die haben dort auch einen SPD-OB, einen Fluss, einen ulkigen Dialekt und sogar so etwas wie einen Mittleren Ring mitsamt Feinstaub. Die Region ist ein Spitzenstandort für Forschung in Europa, und wenn man ehrlich ist: Braunschweig ist eigentlich die Mutter Münchens. Schließlich hat Heinrich der Löwe dort residiert, bevor er dem Mönchsnest an der Isar einen Markt schenkte. Wer jetzt noch protestieren will ob der Großkopfig- und Einzigartigkeit der Münchner, dem sei möglichst bald ein Bummel durch Braunschweig empfohlen. Wer dort die Oker überquert, dann abbiegt bis dorthin, wo der Anus Mundi deutlich zu sehen ist, stößt auf eine Kneipe, die schon die Spider Murphy Gang besungen hat: die "Schickeria".