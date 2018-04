2. April 2018, 18:49 Uhr Münchner Momente Bescheidene Botschaft

Mit dem Slogan "Passt scho" könnte die Stadt unaufgeregt Werbung für sich machen

Kolumne von Stephan Handel

Das Städtchen Elmshorn liegt nordwestlich von Hamburg, hat knapp 50 000 Einwohner und seit einiger Zeit einen neuen Stadtslogan. Als es darum ging, die Besonderheit Elmshorns herauszufinden und in einen zündenden Claim zu gießen, da überlegten die Stadtoberen mithilfe einer Werbeagentur, und nach längerem Nachdenken fanden sie heraus, was ihre Gemeinde vor allen anderen auszeichnet - Elmshorn ist nämlich, aufgemerkt: Supernormal.

Das ist nicht nur zart und schön, das ist vor allem sehr zur Nachahmung empfohlen: Gerade einer Stadt wie München könnte ein bisschen Bescheidenheit gut zu Gesicht stehen. Der alte Slogan hieß ja "Weltstadt mit Herz", was in seiner ersten Hälfte jeder in Zweifel ziehen wird, der schon mal in London war, und wer an die Herzlichkeit der Münchner glaubt, der ist noch nie zur Urlaubszeit mittags über den Marienplatz gegangen. Seit 2005 wirbt die Stadt mit dem Spruch "München mag Dich" - damit könnte man auch Hamburger verkaufen. Es ist also an der Zeit, sich etwas Neues einfallen zu lassen - warum nicht mal etwas Bescheidenes nach dem Vorbild Elmshorns? Der Norddeutsche neigt ja eh zur Lakonie, "Moin. - Moin. - Na? - Jau." geht da als tiefschürfende und vor allem vollständige Unterhaltung durch. Ist das nicht dem Bayern wesensverwandt, der ja ebenfalls zur Maulfaulheit neigt? Und würde also ein ähnlich zurückhaltender Slogan wie der Elmshorner München nicht besser repräsentieren als die ganze Angeberei? Das könnte man ja jetzt wirklich mal den Berlinern überlassen.

60 000 Euro hat die Elmshorner die Findung ihres Slogans gekostet, da hat München für größeren Unsinn schon mehr Geld ausgegeben. Außerdem wäre das Geld gar nicht nötig, denn mit ein bisschen Nachsinnen kommen wir hier gleich noch drauf. "München - ganz ok"? Nee. "München - gar nicht mal so doof"? Auch nicht. Ein bisserl Bairisch sollt's schon sein, Moment, gleich haben wir's ... genau: Der Slogan, der die Stadt so beschreibt, wie sie wirklich ist, soll lauten: "München - passt scho!"