16. Juli 2018, 18:55 Uhr Münchner Momente Alles gibt's halt nicht

München versucht immer wieder, andere Städte zu imitieren, sogar in Indien gibt es jetzt offenbar Vorbilder

Kolumne von Christiane Lutz

München versucht immer wieder mal, andere Großstädte zu imitieren. In Haidhausen zum Beispiel wurde kürzlich der Pariser Platz, ein eher vernachlässigtes Exemplar unter den Plätzen, üppig bepflanzt, damit sich München da ein wenig wie Paris anfühlt. Im Englischen Garten eifern Stadtplaner derweil indischen Metropolen nach. Ein Geschiebe und Gedränge ist das am Wochenende inzwischen, dass man sich vor Frust in den Eisbach stürzen würde, wenn der nicht auch schon so voll wäre. Und wer nicht aufpasst, den gabelt einer dieser immer penetranter werdenden Rikschafahrer auf und fährt ihn gegen seinen Willen herum. Und wie war das mit München, der "nördlichsten Stadt Italiens"?

Vermutlich unternimmt München diese Imitationsanstrengungen, um seinen Bewohnern das Gefühl zu geben, sie können hier alles haben. Selbst ein Konzerthaus wird gebaut, damit der Münchner, um sich musikalisch anspruchsvoll zu fühlen, nicht mehr nach Hamburg in die Elbphilharmonie fahren muss. Allerdings scheint Hamburg bei der ganzen Imitiererei ein für München eher unerreichbares Vorbild. Oder wo genau hat München ein Musicaltheater, das man mit einem Schiff anfahren kann? Eben. Zudem fand auf dem Orleansplatz gerade der "Hamburger Fischmarkt - das Original" statt. Es ist nicht ganz vermessen zu vermuten, dass es auf einem Fischmarkt das geben könnte, was der Name ankündigt. Fisch. Allerdings gab es auf dem in München vor allem Essiggurken, türkische Oliven, Sonnenbrillen, Hendl, bayerisches Bier und Herrensocken. Nur keinen frischen Fisch. Der Matjesbrötchenverkäufer auf Nachfrage leicht amüsiert: "Frischer Fisch in München? Wie soll denn das bitte gehen?"

Tja. Wie in der Liebe, im Job und beim Friseur, der "was komplett Neues machen" soll, "aber maximal zwei Zentimeter wegschneiden" darf, muss man sich immer wieder eingestehen: Alles gibt's halt nicht. Nicht einmal in München.