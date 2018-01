28. Januar 2018, 16:06 Uhr Münchner Freiheit Nach Sturz vor die U-Bahn: Mann verliert beide Beine









Der 32-Jährige schwebt noch immer in Lebensgefahr. Er soll unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben.

Ein 32-jähriger Münchner ist am Freitagnachmittag an der Station Münchner Freiheit ins Gleis gefallen und von der U-Bahn erfasst worden. Dem Mann wurden nach Angaben der Polizei beide Beine abgetrennt, er befindet sich in Lebensgefahr.

Der 32-Jährige sei beim Einfahren der U-Bahn an den Bahnsteigrand gegangen, habe wieder einen Schritt zurück, dann wieder einen nach vorne gemacht - und sei schließlich ins Gleis gefallen. Der U-Bahnfahrer bremste zwar, konnte den Zug aber nicht mehr rechtzeitig anhalten. Ein Polizeisprecher schließt einen Suizidversuch aus; der Mann habe offenbar unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.