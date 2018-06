3. Juni 2018, 15:54 Uhr München Treffen Sie die SZ im Container

Die München-Redaktion der SZ zieht für drei Wochen ins Werksviertel. Kommen Sie vorbei und tauschen Sie sich mit uns aus!

Vom 22. Mai bis zum 15. Juni betreibt die Süddeutsche Zeitung ein Pop-up-Büro im Container Collective im Münchner Werksviertel hinter dem Ostbahnhof. Und - wenn das Wetter es zulässt - auch davor. Sie erkennen uns an den pinken Flamingos außen am Container. Wir wollen in den 25 Tagen reden mit den Menschen, die vorbeikommen, wir wollen ihre Wünsche, Themen, Anregungen sammeln. Wir wollen bei kleinen Veranstaltungen diskutieren, mit Lesungen unterhalten. Und das haben wir vor:

Montag, 4. Juni

19 Uhr | Wie gut kennen Sie das Internet? Treten Sie gegen die Redaktion an. Gewinnen Sie Preise, die Sie nirgends kaufen können.

Dienstag, 5. Juni

15 Uhr | Sind unsere Kinder noch normal? Von ADHS bis Dyskalkulie: Was an den Diagnosen dran ist und was das über unsere Generation aussagt. Eine Diskussion mit Christina Berndt und Barbara Vorsamer von SZ Familie.

Donnerstag, 7. Juni

19 Uhr | Guter Islam, böser Islam - Wie fair berichten die Medien? Darüber sprechen wir mit Gönül Yerli, Vizedirektorin der islamischen Gemeinde Penzberg, zwei der Gründerinnen der Initiative "The Muslim Story", Julia Ley und Nabila Abdel Aziz, und SZ-Redakteurin Dunja Ramadan.

Freitag, 8. Juni

19.30 Uhr | Eine Stadt in Wohnangst. Wer kann sich München noch leisten? Eine Diskussion mit den SZ-Redakteurinnen Pia Ratzesberger und Anna Hoben.

Mittwoch, 13. Juni

19.30 Uhr | Wir müssen reden. Über politische Themen, die uns alle bewegen. Diskutieren Sie mit - im neuen Democracy Lab der SZ.

Freitag, 15. Juni

20 Uhr | JETZT liest. Die Redaktion von JETZT, dem jungen Magazin der Süddeutschen Zeitung liest Texte vor, spielt Trinkspiele und will mit allen Gästen anstoßen.

Auch jenseits dieser Veranstaltungen können Sie uns in diesen Tagen am oder im Container treffen. An den Werktagen sind wir ab etwa 11 Uhr vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Fragen.

Und damit Sie wissen, wo es langgeht, hier sind wir: