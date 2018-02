28. Februar 2018, 22:05 Uhr München Spenden für die Tafel

Zwei Abteile des Lagerraumanbieters My Place-Self Storage werden nun umfunktioniert: Denn dort sollen Spenden gelagert werden, die das Unternehmen unter dem Motto "Osternest zum Osterfest" für die Münchner Tafel sammelt. 20 000 bedürftige Menschen versorgt der Verein im Jahr. Gespendet werden können von diesem Donnerstag, 1. März, an originalverpackte, haltbare Lebensmittel wie Konserven, Kaffee, Reis oder Nudeln. Ebenso werden originalverpackte Drogerieartikel wie Duschgel, Shampoo oder Zahncreme gesammelt. Abgegeben werden können die Sachspenden bis zum 22. März wochentags von 8.30 bis 17.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr in allen sechs My-Place-Häusern in München. Kleidung, Möbel oder Haushaltsgegenstände werden nicht angenommen. Informationen und Standorte unter www.myplace.de.