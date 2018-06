17. Juni 2018, 18:56 Uhr München heute Tätowierte Botschaften / Mord in Neuhausen / Bewusstlose Frau wird gerettet

Nachrichten und Lesenswertes aus München

Von Sara Maria Behbehani

Wer bin ich? Wohin gehe ich? Woher komme ich? Die Suche nach der eigenen Identität scheint eine immer größere Rolle in unseren Leben anzunehmen. Auch die Suche nach jemandem, der uns darauf eine Antwort geben kann. Doch was ist, wenn diese Antwort für immer bleibt?

Meine Kollegin Amelie Völker hat mit einem Mann gesprochen, der Menschen Sprüche auf den Körper tätowiert, ohne dass diese vorher die Botschaft kennen. "My Words Your Body" heißt das Projekt des gebürtigen Münchners Monty Richthofen. Im Gespräch lernt er sein Gegenüber kennen. Es geht um Liebe, um Tod, um die Initimitäten des Lebens. Was davon bleibt, ist eine Botschaft - auf den Leib geschrieben.

Kunst also, die unter die Haut geht. Und für immer bleibt.

Das Wetter: zunächst wolkig, mit örtlichen Regenschauern, im Tagesverlauf weitgehend sonnig. Temperaturen bis 23 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mord in Neuhausen: Tatverdächtiger war polizeibekannt Wodurch der 19-Jährige aufgefallen ist, ist noch unklar. Der Mann soll am Freitagabend eine 25-Jährige mit einem Messer getötet und zwei ihrer Familienmitglieder schwer verletzt haben. Zum Artikel

Schwabing: Bewusstlose Frau aus Wohnung gerettet Dem Nachbarn kam der überquellende Briefkasten verdächtig vor, er alarmierte die Polizei. Doch erst beim zweiten Besuch stießen sie auf die 69-Jährige. Zum Artikel

Tausende Genossenschaftswohnungen in Neuhausen in Gefahr Bald laufen die Erbpachtverträge bei vielen Eisenbahner-Genossenschaften aus. Wird der Boden meistbietend verkauft, haben die jetzigen Mieter keine Chance. Zum Artikel

Vorlesungsreihe: Perspectives in Plural | 18.06. Lenbachhaus Eine spannende Vorlesungsreihe über die permanente Veränderung gesellschaftlicher Identitäten durch kulturelle, nationale und soziale Perspektiven.

Kinder der Sonne | 18.06. Residenztheater Das Stück hat Maxim Gorki im Gefängnis geschrieben: Es geht um die politische Verantwortung der Gesellschaft, die Bildungselite, die Gefangenschaft in einem guten Leben und dazu kommt eine Prise Revolution.

12 Tage | 18.06. Werkstattkino In Frankreich muss ein zwangseingewiesener Psychiatriepatient innerhalb von zwölf Tagen eine Anhörung vor Gericht bekommen. Der Filmemacher Raymon Depardon begleitet das Verfahren mit der Kamera.

WÄHRENDDESSEN IN...

Oberfranken: Keltisches Leben wird ausgegraben Der Staffelberg ist heute ein ein beliebtes Wanderziel von Einheimischen und Touristen. Und schon den Kelten diente der Aussichtsberg als Standort für eine nicht unbedeutende Stadt. Jetzt wird dort das Tor einer Befestigungsmauer ihrer längst untergegangenen Siedlung ausgegraben. Zum Artikel

