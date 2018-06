10. Juni 2018, 19:22 Uhr München heute 64 Stunden Peepshow / Eindrücke vom Rockavaria / München plant Fahrrad-Highways

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Europas erste Peepshow eröffnete 1976 in der Münchner Bayerstraße. Wer nicht (mehr) weiß, was das ist, der kann sich zum Beispiel anhören, wie der bayerische Jimi Hendrix Günther Sigl das Prinzip mal skizzierte: "Jede Stunde möcht' ich bei dir sein / Schon wieder werf' ich eine Münze rein / Doch viel zu kurz ist das Minutenglück / Und ich muss wieder auf die Straße zurück."

(Peep peep.)

Wie wir darauf kommen? Das Stück "New Beginnings" in den Kammerspielen hat das Peepshow-Konzept in Kunst überführt. 50 Darsteller spielten nacheinander 150 Mini-Szenen. Mal raspelt ein Mann eine Zwiebel, Vorhang zu, Vorhang auf, dann räkelt sich eine Meerjungfrau. Vorhang zu, Vorhang auf, nächster. Die Aufführung dauerte von Donnerstagabend bis heute Mittag. Das sind 64 Stunden. Von Minutenglück keine Spur. Meine Kollegen Christiane Lutz und Egbert Tholl waren mehrmals vor Ort und haben ihre Eindrücke protokolliert.

Sie schreiben: Mitunter war das zäh. Mitunter war das faszinierend. Es hat etwas vom Zappen durchs Fernsehprogramm. Aber "New Beginnings" hat gezeigt: Das Peepshow-Prinzip ist uns heute viel näher. Heute, wo es keine Peepshows mehr gibt, wo man nur noch das Wort hin und wieder wo liest. Denn auch heute sitzen Zuschauer im Dunkeln: vor ihren Computer und Smartphones. Und auf der anderen Seite lassen sich Menschen bereitwillig ins Leben glotzen. Und zwar nicht mal 64 Stunden, sondern permanent.

Das Wetter: Sonne. Am Nachmittag Wolken, teils auch Regen und Gewitter. Temperaturen bis 29 Grad.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

So feiern die Fans auf dem Rockavaria Die Toten Hosen fehlen, aber Iron Maiden treten an, um alles vergessen zu machen - auch den Ärger über die Eintrittspreise. Zum Artikel

München will Fahrrad-Highways ins Umland bauen Die Wege sollen sternförmig vom Zentrum zum Beispiel nach Dachau, Starnberg oder Oberhaching führen. Zum Artikel

Zuzug komplett stoppen? Das darf die Stadt nicht Nach dem Aus für die Entwicklungsmaßnahmen in Feldmoching wollen Anwohner das auch für Daglfing. Auf einer CSU-Diskussion geht es hoch her. Zum Artikel

Wenn die Hilfe bei den Kindern nicht ankommt Mit Geld aus dem Teilhabepaket des Bundes sollen Kinder aus Hartz-IV-Haushalten am Schulmittagessen oder an Ausflügen teilnehmen können. Doch es scheint, dass der bürokratische Aufwand zu hoch ist. Zum Artikel

Treffen Sie die SZ im Container Bis zum 15. Juni betreiben wir ein Pop-up-Büro im Werksviertel.

Vilsbiburg: Her mit dem Brezn-Abo! Handwerksberufe waren schon mal beliebter. Eine Bäckerei im niederbayerischen Vilsbiburg hat sich nun etwas einfallen lassen, um die dringend benötigten Bewerber zu finden. Wer dem Betrieb jemanden für ein Vorstellungsgespräch vermittelt, bekommt drei Monate seine Brezen umsonst. Bekommt die Person den Job, gilt das Abo sogar ein ganzes Jahr. Hat eigentlich schon jemand ausprobiert, was passiert, wenn man sich ausschließlich von Brezen ernährt? Zum Artikel

