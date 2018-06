14. Juni 2018, 18:52 Uhr München heute 73-Jährige soll Ehemann vergiftet haben / Express-Tunnel für Giesing / Der Sparschweindieb

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Sara Maria Behbehani

Können Sie sich noch an das Sparschwein erinnern, das Sie als Kind hatten? In vielerlei Hinsicht war es vielleicht angenehmer als eine Bankfiliale, es hat zumindest nie Gebühren verlangt. Und manchmal kamen die Großeltern vorbei und steckten einem zum Abschied noch schnell ein Mark-Stück zu, das dann schnurstracks im Porzellan-Bauch verschwand.

Manchmal ist es schwierig, alte, geliebte Gewohnheiten loszulassen und sich von den Dingen zu trennen, die einem viel bedeuten. Es gibt zumindest einen Menschen in München, der eine ganz besondere Beziehung zu Sparschweinen entwickelt hat. Seit inzwischen 23 Jahren treibt der sogenannte "Sparschweindieb" sein Unwesen: Als harmloser Kunde getarnt betritt er ein Geschäft, um sich dann mit dem Diebesgut davonzustehlen. Nach mindestens 260 Diebstählen sitzt er jetzt zum 16. Mal in Haft.

Bei so mancher Gewohnheit ist es eben doch besser, sich von ihr zu verabschieden. Ganz egal, wie schwer das Loslassen fallen mag. Übrigens müssen wir uns morgen Abend von unserem SZ-Container verabschieden. Dort waren wir zwar nicht 260 mal, aber lieb gewonnen haben wir es trotzdem. Vielleicht haben Sie ja Lust, uns dort morgen noch einmal zu besuchen.Herzliche Grüße aus dem SZ-Hochhaus

Das Wetter: Die Sonne kommt wieder öfter zwischen den Wolken hervor. Bis zu 23 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

73-Jährige soll Giftmord an Ehemann versucht haben

Der 81-Jährige überlebte nur, weil eine Freundin noch den Notarzt rief - als Motiv vermuten die Ermittler Geldgier. Zum Artikel

Ein neuer Tunnel für Giesing

Der CSU-Landtagsabgeordnete Lorenz legt ein Konzept vor, wie die Anwohner des Mittleren Rings von einem Teil des Autoverkehrs befreit werden könnten. Nun soll die Stadt die Kosten prüfen. Zum Artikel

Polizei identifiziert Verfasser perfider Hasskommentare

Einer von ihnen verwendete für seinen Twitter-Account den Namen eines Mannes, der vor einem Jahr einer Beamtin in den Kopf schoss. Zum Artikel

DIE SZ IM WERKSVIERTEL

Treffen Sie die SZ im Container

Morgen Abend findet die vorerst letzte Veranstaltung im SZ-Container im Werksviertel statt: Der Kneipenabend der jetzt-Redaktion mit Spielen, Musik und Lesungen. Zur Veranstaltung

WÄHRENDDESSEN IM...

Bundestag: vom Egoismus zum Affront

Wegen der angespannten Lage im Streit um die Flüchtlingspolitik setzten sich heute CSU und CDU zu Mitgliedersitzungen zusammen - nicht gemeinsam, sondern getrennt. Die Streitfrage: Innenminister Horst Seehofer möchte Flüchtlinge bereits an der Grenze zurückweisen. Angela Merkel ist dagegen. Bis zum EU-Gipfel in zwei Wochen soll eine Lösung her. Seehofer drohte sogar mit Alleingang - eine Kampfansage an die Kanzlerin. Zur Videokolumne

