Die Zahl der Patienten nimmt zu, gleichzeitig fehlt es häufig an Personal - dieses Problem zeigt sich in vielen Krankenhäusern.

Von Inga Rahmsdorf

Notaufnahmen sind keine Orte, an die man gerne geht. Dabei kann es jederzeit passieren, dass man dorthin muss. Für den Fall wünscht sich jeder, dass er oder sie gut aufgenommen und behandelt wird. Dass man auf so herzliche, professionelle und engagierte Krankenpfleger trifft wie Birgit Hussar und Linda Herrmann, die ich im Notfallzentrum Bogenhausen kennenlernen und bei der Arbeit begleiten durfte.

Es ist beeindruckend, was sie und ihre Kollegen, die Krankenpfleger und Ärzte, in der Notaufnahme täglich leisten. Und es ist erschreckend, dass ihre Arbeit so wenig wertgeschätzt wird. Von manchen Patienten, die statt Dankbarkeit zu zeigen, fordernd auftreten und schimpfen, weil sie so lange warten müssen. Und von uns als Gesellschaft, die wir offensichtlich nicht bereit sind, mehr für diese Arbeit zu zahlen. Krankenpfleger tragen oft große Verantwortung, aber verdienen so wenig, dass sie sich ein Leben in München häufig nicht leisten können. Gerade viele junge Menschen wollen sich das nicht mehr antun.

Am morgigen Mittwochabend wollen Klinikchefs und Politiker in der LMU darüber diskutieren, wie man die Situation in München verbessern könnte. Es wird dringend Zeit für gute Lösungen.

Paar wird im eigenen Schlafzimmer überfallen

Am frühen Morgen stehen plötzlich vier Männer in einer Wohnung in der Truderinger Straße. Die Einbrecher fesseln das Ehepaar auf dem Bett, stehlen Wertsachen - und flüchten. Zum Artikel

Vergewaltiger von Joggerinnen soll lebenslang in Haft

Nach drei Monaten Gerichtsverhandlung gesteht der Angeklagte Emrah T. brutale Überfälle auf Joggerinnen an der Isar und in Rosenheim. Zum Artikel

19-Jähriger soll aus Rache heimtückisch gemordet haben

Lion K. soll die Schwester seiner Ex-Freundin getötet und deren Mutter und Bruder schwer verletzt haben. Vier Tage nach der Bluttat in Neuhausen werden mehr Details über die Tat bekannt. Zum Artikel

Genossenschaften kapitulieren vor den Münchner Grundstückspreisen

Im Neubauviertel in Freiham sollen eigentlich 1000 genossenschaftliche Wohnungen entstehen. Doch für die ausgeschriebenen Grundstücke ging keine einzige Bewerbung ein. Zum Artikel

Währenddessen in...

Bolsterlang: Mutmaßliche "Reichsbürgerin" muss Rathaus räumen

Die Bürgermeisterin von Bolsterlang, Monika Zeller, ist vorläufig suspendiert, die Landesanwaltschaft reicht eine Disziplinarklage ein. Sie sagte, sie besitze die Staatsangehörigkeit des Königsreichs Bayern. Zum Artikel

