4. Juni 2018, 19:13 Uhr München heute Haus der Kunst: Direktor Enwezor hört auf / Frau in Wohnung vergewaltigt / Antisemitismus in München

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Jakob Wetzel

Es scheint egal, mit wem man spricht, alle haben sie eine Geschichte zu erzählen. Der eine berichtet von blöden Sprüchen über die Juden und ihr Geld, die er sich anhören muss. Der andere wird gefragt, ob er nicht manchmal überlegt, nach Hause zu gehen, gemeint ist: nach Israel. Eine Dritte ist genervt, weil sie immer wieder für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht wird, nur weil sie Jüdin ist.

Es ist unheimlich, jüdischen Münchnern dabei zuzuhören, wenn sie von solchen Erlebnissen berichten - und es ist beschämend, gerade deshalb, weil diese Geschichten so alltäglich sind. Und immer ist da dieses ominöse "Ihr": "Was ihr da treibt" in Israel, oder "ihr kennt euch doch aus" mit dem Geld: ihr, die Juden. Es schwingt mit: Ihr steckt doch alle unter einer Decke.

Ein breites Bündnis von Organisationen, Institutionen und Kirchen hat nun für Freitag, den 8. Juni, zur Demonstration gegen Antisemitismus aufgerufen. Beginn ist um 14.30 Uhr auf dem St.-Jakobs-Platz. Die Rede ist von antisemitischen Übergriffen, von Beschimpfungen, Beleidigungen und Gewalt. Die gibt es tatsächlich nicht nur anderswo, etwa in Prenzlauer Berg, wo ein Jugendlicher vor wenigen Wochen mit seinem Gürtel auf einen anderen einprügelte, weil dieser eine Kippa trug. Nein, hier in München, dieser doch gefühlt so freundlichen und weltoffenen Stadt, hat sich die Zahl der Straftaten gegen Juden in den vergangenen beiden Jahren verdoppelt. Dabei landen wohl längst nicht alle Vorfälle im Polizeibericht. Gefragt sei ein Zeichen der Solidarität der Münchner mit ihren jüdischen Mitbürgern, heißt es von den Initiatoren der Kundgebung. Setzen Sie ein Zeichen.

Das Wetter: Ein Mix aus Sonne und Wolken - bei maximal 27 Grad.

Der Tag in München

Wechsel im Haus der Kunst: Direktor Okwui Enwezor hört auf

Sein Vertrag im Münchner Haus der Kunst wurde bereits zum 1. Juni aufgelöst. Enwezors Nachfolger erbt allerhand Probleme. Zum Artikel

26-Jährige wird in ihrer Wohnung vergewaltigt

Die Frau hatte sich mit einem 31-jährigen Mann ein Taxi geteilt. Gegen ihren Willen folgte er ihr in Giesing zu ihrem Wohnhaus. Zum Artikel

Kioskbesitzer bewirft Kind mit Münzen - Bewährungsstrafe

Weil eine Frau eine Fahrkarte und einen Lutscher für ihre Tochter angeblich nur mit Cent-Stücken bezahlen wollte, soll der Mann wütend geworden sein. Zum Artikel

46 Prozent mehr Einkommen, 146 Prozent mehr fürs Haus

So ist die Entwicklung seit 1995. Immerhin: Seit dem vergangenen Herbst haben die Immobilienpreise in München nicht ganz so stark zugelegt. Das ist allerdings die einzige gute Nachricht. Zum Artikel

Anderson East | 05.06. Ampere Soul, Pop und eine Menge Power bringt Anderson East mit seinem zweiten Album mit. Auch live können wir uns auf den Singer/Songwriter mit der unglaublichen Stimme freuen.

Die Troerinnen | 05.06. Residenztheater "Führt nur Krieg, ihr blöden Sterblichen": Tina Lanik inszeniert Sartres Fassung der griechischen Tragödie. Mit Charlotte Schwab in der Rolle der Königin Hekuba.

Feinde - Hostiles | 05.06. Arena Kino Ein Offizier soll einen sterbenskranken Indianer-Häuptling in sein Heimatdorf zu bringen. Auf dem Weg schließt sich ihnen eine junge Witwe an - gemeinsam müssen sie immer wieder ums Überleben kämpfen.

Währenddessen im ...

Biergarten: Sexismus? Man wird ja wohl noch Spaß machen dürfen!

Zumindest als bayerischer Saufbruder darf man offenbar derbe Witze reißen und sich daneben benehmen. Aber würden sich Flüchtlinge so aufführen, wäre die Empörung groß. Zur Kolumne

