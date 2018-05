28. Mai 2018, 19:10 Uhr München heute Gebrauchte Windparks gesucht / Hundehalterin wollte Kind beschützen / Gärtnerplatzfest fällt aus

Unter allen 401 deutschen Städten und Landkreisen gibt es in München den geringsten Anteil an Übergewichtigen.

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Anna Hoben

Wissen Sie noch, wie sich der BMI berechnet, der sogenannte Body-Mass-Index? Genau, Gewicht geteilt durch Körpergröße im Quadrat. Ideal soll der BMI sein, wenn er zwischen 20 und 25 liegt. In München dient er gerade dazu, einen Superlativ zu illustrieren: Unter allen 401 deutschen Städten und Landkreisen gibt es nämlich in München den geringsten Anteil an Übergewichtigen. So steht es in der großen ZDF-Deutschland-Studie.

Gleichzeitig, und das ist jetzt nicht wirklich neu, sind in München die Mieten am höchsten. Sind teure Mieten also gut fürs Gewicht? Geben die Münchner so viel Geld für Miete aus, dass nichts mehr für Essen übrig bleibt? Hält die körperlich fordernde Wohnungssuche (vierter Stock, ohne Aufzug) sie einfach so fit? Wir wissen es nicht.

Was wir wissen: Auch in der Gesamtwertung liegt München auf Platz eins. Wo auch sonst? Der Münchner freut sich und fühlt sich bestätigt: Man kann natürlich auch woanders leben, aber dann ist man halt selbst schuld. Laut der Studie hat die bayerische Landeshauptstadt übrigens auch die meisten Sonnenstunden. Wenn wir also verzweifelt eine Wohnung suchen, können wir uns mit dem guten Wetter trösten. Und hey, wir sind schlank dabei.

Das Wetter: bewölkt, später Gewitter, bei maximal 26 Grad.

Der Tag in München

Stadtwerke suchen Second-Hand-Windparks

Neue Anlagen sind zu teuer und die Konkurrenz ist hart. Deshalb wollen die SWM bereits bestehende aufmotzen - und gründen dafür eine Tochter mit nordisch klingendem Namen. Zum Artikel

Das Gärtnerplatzfest fällt aus

Zuletzt kamen einfach zu viele Besucher, was auch zum Sicherheitsproblem wird. Zum Artikel

Hund soll aus Versehen entwischt sein

Die 26-jährige Halterin des von Polizisten erschossenen Rottweilers sagt aus, sie habe lediglich ihr Kind schützen wollen. Zum Artikel

Währenddessen in...

Oberaudorf: Feuerwehr rettet Kuh von Baugerüst

Der erste Tag auf der Alm, und schon in Not: Bei Rosenheim entdecken Wanderer das verirrte Tier in einer misslichen Lage. Zum Artikel

