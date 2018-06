6. Juni 2018, 19:07 Uhr München heute Diesel stillgelegt / Rettungsassistent bestiehlt Senioren / "Bellevue di Monaco"-Häuser

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Bernhard Hiergeist

Was ist ein Treppenaufgang? Wenn Sie jetzt sagen "ein paar Stufen halt und ein Geländer", dann lachen die bei der S-Bahn und fragen weiter: Was ist denn mit der Heizung für die Stufen, einem Monitor, auf dem die aktuellen Verbindungen stehen? Haben Sie an die hinterleuchtete Verglasung gedacht? Ein Lichtband in der Stationsfarbe Gelb sollte auch nicht fehlen und natürlich eine Handlaufbeleuchtung.

Ja, es wird ein wahrer Luxus-Treppenaufgang werden, hinauf zur Weißenburger Straße am Rosenheimer Platz. Ein "Muster-Treppenaufgang", eine "Blaupause", wie die Bahn mitteilt, der Treppenaufgang, der der sokratischen Idee eines Treppenaufgangs am nächsten kommt (das sagt nicht die Bahn, das stammt von uns), wenn nicht sogar übertrifft. Jetzt müsste er nur noch fertig werden.

Mein Kollege Johannes Korsche weiß: Ende Juni soll der Aufgang fertig sein. Diesmal relativ sicher. Dann müssten Pendlerinnen und Pendler nicht mehr den weiten Umweg gehen. Dann hat München den Treppenaufgang, den es verdient, und über den man mit Recht behaupten kann: Das ist Architektur.

Das Wetter: wechselhaft. Teils Gewitter, mitunter sogar Sturm und Hagel. Temperaturen bis 25 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Erster Diesel in München wegen fehlender Nachrüstung stillgelegt Insgesamt fehlt bei 41 Autos das nötige Software-Update, um nach dem Abgasskandal noch weiterfahren zu dürfen. Zum Artikel

So sieht es im Bellevue die Monaco aus Nach drei Jahren ist die Initiative mit dem Umbau der drei Häuser an der Müllerstraße fertig. Zum Artikel

Mutmaßlicher Reichsbürger droht dem Staatsschutz per Fax Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-Jährigen und hat dessen Wohnung durchsucht. Zum Artikel

Rettungsassistent und Callboy bestiehlt Senioren Der 37-Jährige gesteht vor Gericht die Taten. Dass sein hoher Kontostand legal erwirtschaftet wurde, glaubt ihm die Staatsanwaltschaft nicht. Zum Artikel

I'm a Believer | 07.06. Lenbachhaus Von Andy Warhol über Maria Lassnik bis Gerhard Richter: Diese Ausstellung ist ein Bekenntnis zur Malerei und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Debatten.

Meine Welt ist die Musik (mit Regiegespräch) | 07.06. Neues Maxim Chrisitan Bruhn ist die Person hinter sehr bekannten Liedern wie "Marmor, Stein und Eisen bricht", und Soundtracks zu "Wicki". Die Dokumentation gibt Einblicke in Leben und Arbeit des Komponisten.

Axel Hacke | 07.06. Volkstheater Axel Hacke ist für seine Bestseller wie "Die Zeit, die ich mit Gott verbrachte" bekannt. Im Volkstheater liest er Auszüge aus seinen Texten. Welche? Das enscheidet er spontan auf der Bühne.

WÄHRENDDESSEN IN...

Franken: So schön wie Paris "Kühe sehen im Film nicht wie Kühe aus, da muss man Pferde nehmen." Diese Weisheit stammt aus den Simpsons, die damit den übertriebenen Schein der Filmindustrie karikierte. Ist aber gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Paris zum Beispiel sieht im Film nicht wie Paris aus. Da muss man Franken nehmen. Zumindest wenn es um das schmuddelige Paris des 19. Jahrhunderts geht. Regisseur Rupert Everett drehte einen Film über die letzten Jahre des Schriftstellers Oscar Wilde in den Schlössern Thurnau, Mitwitz und Schmölz. Ein bisschen hat es sicherlich auch mit der Filmförderung durch den Freistaat zu tun. Zum Artikel

