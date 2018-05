29. Mai 2018, 19:07 Uhr München Mehr Mitsprache für Schüler

Schüler und deren Eltern sollen künftig an Schulen mehr mitzureden haben. Das fordert die grüne Stadtratsfraktion in einem am Dienstag eingereichten Antrag. Nach dem Vorbild der an einigen Einrichtungen schon bestehenden Schulforen solle an sämtlichen Münchner Schulen ein Mitbestimmungsgremium geschaffen werden, in dem neben Lehrern, der Schulleitung und weiteren pädagogischen Fachkräften auch Eltern und Schüler vertreten sein sollen. Der Beraterkreis soll die Ausrichtung der Schule steuern und Informationen der Schulleitung weitervermitteln. Der Antrag der Stadträte Jutta Koller, Sabine Krieger und Oswald Utz betrifft zunächst städtische Schulen. Über staatliche Institutionen soll das Bildungsreferat mit dem Freistaat verhandeln.