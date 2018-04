12. April 2018, 19:27 Uhr München In Unterhosen zur Polizei

Sie staunten nicht schlecht, die Beamten der Polizeiinspektion 24 an der Landshuter Allee, als da am Donnerstagmorgen ein junger Mann in Unterhosen vor ihnen in der Wache stand. Dann schilderte der 23-Jährige ihnen seine Notlage. Er habe sich aus seiner Wohnung ausgesperrt, berichtete der für die Jahreszeit definitiv zu leicht bekleidete Neuhausener - er sei nämlich Schlafwandler und erst auf der Straße aufgewacht. In seiner Not ging er die paar Hundert Meter bis zur Polizei. Und dort wurde ihm geholfen. Die Beamten konnten die Wohnungstür des jungen Mannes öffnen.