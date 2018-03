16. März 2018, 18:57 Uhr München Im Cockpit

Wenn Cordula Pflaum vor einem Langstreckenflug aus dem Cockpit tritt und sich in der First Class persönlich vorstellt, ist die Überraschung immer noch groß. Darüber, dass eine Frau das Flugzeug steuert. Vor 28 Jahren hat Pflaum den Eignungstest für Piloten bestanden und ihre Ausbildung bei der Lufthansa begonnen. Seitdem arbeitet sie in dem Unternehmen. Seit 13 Jahren trägt sie vier Streifen auf der Uniform und hat als Kapitänin damit den höchsten Ausbildungsgrad im Cockpit erreicht. Und die 48-Jährige bildet selbst Piloten aus. "Ein faszinierender und abwechslungsreicher Beruf." Pflaum schätzt es, ein Team an Bord zu führen und die Verantwortung für 300 Passagiere zu tragen. "Und es ist toll, jeden Tag die Sonne zu sehen und die Welt zu entdecken." Von den 5000 Piloten bei der Lufthansa sind sechs bis sieben Prozent weiblich. "Ich bin zwar in einer Männerdomäne unterwegs, aber es ist ein sehr direkter und fairer Umgang mit den Kollegen."