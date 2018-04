27. April 2018, 19:16 Uhr München heute Warum München so sicher ist / Unbehagen gegen Söder / Metallica-Auftritt

Präsent auch in der Fußgängerzone: Das soll Straftätern weniger Raum geben und so die Sicherheit erhöhen.

Von Johannes Huyer

"Wir sind zum 41. Mal Deutscher Meister" - raten Sie mal, welcher Münchner diesen Satz im Januar gesagt hat. Es war Polizeipräsident Hubertus Andrä. In der polizeilichen Kriminalstatistik hatte sich München mal wieder den Spitzenplatz in Deutschland gesichert. Selbst der FC Bayern greift bei solch einer Erfolgsbilanz nur zum Fernglas.

Dabei kommt rein statistisch ein Polizist auf 265 Bürger - das ist der schlechteste Wert aller Millionenstädte in Deutschland.

Woran liegt es also, dass in Frankfurt, Hamburg und Köln etwa doppelt so viele Straftaten begangen werden wie in München? An der Linie der Polizei? Sind mehr Beamte unterwegs? Oder trägt der Münchner Wohlstand entscheidend dazu bei?

Mein Kollege Thomas Schmidt hat nach den Gründen gesucht.

DER TAG IN MÜNCHEN

Schnell, polarisierend, kontrollierend: Was Söder unter Regieren versteht

Bei vielen Wählern in Bayern kommt der Stil des neuen Ministerpräsidenten offenbar an, in der CSU keimt erstes Unbehagen. Zum Artikel

Präsident der Münchner Schaustellervereinigung riskierte Wiesnzulassung

Die Feuerwehr hatte beim "Münchner Weißbiergarten" auf der vergangenen Wiesn gravierende Mängel registriert. Zum Artikel

Skandal-Auftritt der Band Metallica​

Die Metal-Band spielt in der Olympiahalle, singt eine Münchner Hymne und unterstützt ein soziales Projekt. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

...Kollnburg

In der Bayerwaldgemeinde Kollnburg rumort es: Bürgermeisterin Josefa Schmid ist angeblich zu selten da. Hauptberuflich arbeitet sie beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - zunächst in Deggendorf, dann in Nürnberg und nun offenbar in Bremen. Davon wussten etliche Bürger nichts und sind verärgert. Einige Gemeinderäte machen jetzt Stimmung gegen die singende Bürgermeisterin. Zum Artikel

