17. April 2018, 19:24 Uhr München heute Übungseinsatz am Hauptbahnhof / Kitas sollen gebührenfrei werden / Der Pumuckl und sein München

Von Katharina Henning

Eigentlich ist der Pumuckl ja das, was man in München einen "Zuagroasten" nennt. Er kommt nicht von hier, sondern ist ein Nachfahre der Klabautermänner, der Schiffskobolde, ein Wesen aus dem Norden. Sein Lebenssinn besteht aus genau einer Sache: nämlich größtmögliche Unordnung zu stiften.

Trotzdem ist der Pumuckl heimisch geworden hier, bei seinem Meister Eder. Vielleicht gerade deshalb, weil das München der 1980er Jahre in der Serie gar so schön aussah: Geranienbalkone und spießige Spitzengardinen. Frauen in Kittelschürzen und Männer in Trachtenjankern. Ein behagliches München der Werkstätten und Wirtshäuser, das es damals so nicht gab und heute erst recht nicht, schreibt meine Kollegin Anna Hoben (übrigens ebenfalls "zuagroast").

Der Pumuckl hat also das München-Bild mehrerer Generationen geprägt. Und auch wenn es das München von damals nicht mehr gibt, hat der Pumuckl seine Bedeutung bis heute nicht verloren. Denn jetzt treibt er wieder Schabernack. Diesmal im Musical am Gärtnerplatztheater.

Das Wetter: Im Laufe des Tages ist es überall sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte um die 23 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die wichtigsten Fakten zur Anti-Terror-Übung am Hauptbahnhof

800 Komparsen, 500 Katastrophenschützer, 1000 Polizisten: In der Nacht zum Mittwoch findet am Münchner Hauptbahnhof der größte Übungseinsatz der Polizei statt. Zum Artikel

München soll gebührenfreie Kinderbetreuung bekommen

Die SPD will damit vor allem Familien entlasten, die im Jahr nicht mehr als 40 000 Euro verdienen. Die CSU fordert allerdings mehr. Zum Artikel

Verhinderte Panzerknacker müssen vor Gericht

Acht Männer sollen versucht haben, einen Geldautomaten in Oberhaching zu sprengen. Im Prozess belasten sich die Haupttäter gegenseitig. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN ...

Memmingen: Strategiewechsel bei Ikea verschreckt die Kommunen

Die schwedische Möbelfirma will ihre Verkaufsflächen verkleinern und stellt Projekte in Nürnberg und Memmingen infrage. Zum Artikel

