15. März 2018, 19:20 Uhr München heute TU-Gebäude muss schließen / Zeitdruck bei S-Bahn-Verbesserungen / Insulin-Mord: Zehn Verdachtsfälle

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Theresa Hein

Fesch schaut sie auf diesem Foto aus, die Eingangshalle des Katalysezentrums der TU in Garching. Aber Aussehen ist halt nicht alles, das trifft auf Menschen genauso zu wie auf Eingangshallen. Erst vor zwei Jahren wurde das Gebäude eröffnet, jetzt muss es "auf unbestimmte Zeit geschlossen werden", wie es in einem Brief an die Mitarbeiter heißt. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Gebäude unangenehm auffällt: Die Fertigstellung verzögerte sich mehrmals aus verschiedenen Gründen. Kein Witz: Als der integrierte Sonnenschutz in den Fenstern zum Beispiel nicht funktionierte, mussten 2014 fast alle Fenster ausgetauscht werden.

Sowas ist teuer, und der Gedanke an unglückliche Bauprojekte in Hamburg oder Berlin drängt sich auf. 85 Millionen Euro hat das Katalysezentrum der TU bis jetzt gekostet, jetzt kommt es "wiederholt unregelmäßig zum Fallen von Brandschutzklappen und Störungen der Lüftungsanlage in den Laborräumen". Für die Elite-Universität ist der Zustand des Zentrums vor allem ein Imageschaden, schreibt mein Kollege Sebastian Krass.

Um sein Image fürchtete wohl auch ein Lokführer, der Ende Februar durch einen Fehler einen Kurzschluss an der Oberleitung auslöste. Die Folge: Die Oberleitung riss, die Fahrgäste mussten über zwei Stunden im Zug bleiben und druften nicht aussteigen. Nach der Reparatur der Oberleitung fuhr der Lokführer weiter und löste noch 43 weitere Kurzschlüssse aus. Dann machte er sich davon. Der Vorfall wird noch untersucht, seinen Ruf als Superkurzschließer hat der Lokführer aber wohl weg.

Das Wetter: Es bleibt bewölkt, nur ab und zu setzt sich am Nachmittag die Sonne durch. Bis zu 11 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Söder will "Manager Bayerns" werden Mehr Wohnungen, bessere Bildung, zusätzliche Pflegestellen: Der künftige bayerische Ministerpräsident spricht im Interview über seine Ziele - und erklärt, was er von seinen Vorgängern gelernt hat. Zum Artikel

Insulin-Mord: Immer mehr Verdachtsfälle Die Staatsanwaltschaft München prüft inzwischen schon zehn Todesfälle, für die Hilfspfleger Grzegorz Stanislaw Wolsztajn verantwortlich sein könnte. Zum Artikel

Aufarbeitung von OEZ-Attentat: "Riesengroße Verharmlosung" Im Pelkovenschlössl diskutieren Hinterbliebene und Experten über die Folgen des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum. Viele ziehen ein bitteres Fazit. Zum Artikel

"Wir können die Menschen nicht auf die Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke vertrösten" Ein neues Stellwerk soll Besserung im S-Bahn-Netz bringen, allerdings erst in einigen Jahren. Im Landtag sagt Innenminister Herrmann: Das reicht nicht. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Tickets gewinnen: John Illsey | 18.03. Ampere John Illseys Lieder klingen wie märchenhafte Geschichten. Der preisgekrönte Musiker hat inzwischen sieben Soloalben veröffentlicht und tourt nun endlich wieder durch Deutschland.

Hellas München | 16.03. Kammerspiele Das Regieteam Azas/Tsinikoris wirft einen Blick auf die griechisch-deutsche Community und entdeckt Erstaunliches, abseits von jeglichen Klischees.

DJ Python, Mall Grab & Stenny | 16.03. Blitz Wie klingt House-Musik 2018? Der Freitagabend im Blitz steht exemplarisch für die Neuinterpretation von Hip-Hop über R&B bis Dancehall in der aktuellen Dance-Musik.

WÄHRENDDESSEN IN...

Augsburg: Die "Fleischwölfe" wollen Gold holen

Es ist zwar keine olympische Diszipilin, aber eine Goldmedaille gibt es auch für Fleischverarbeitung. Das erste Mal nehmen deutsche Metzger an der World Butcher's Challenge in Nordirland teil. Die Mitglieder der Delegation, die sich "Butcher Wolf Pack" oder "Die Fleischwölfe" nennen, achten auch auf artgerechte Haltung der Tiere und darauf, dass so wenig Fleisch wie möglich auf dem Müll landet. Gut so, denn bei der Weltmeisterschaft am 21. März verarbeitet jedes Team an die 200 Kilo Fleisch. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg