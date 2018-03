19. März 2018, 19:51 Uhr München heute Streik in München / Lilienthal verlässt Kammerspiele / Gastronomen erhalten Droh-Mails

Ob Erzieherinnen, Angestellte in der Verwaltung oder Müllwerker - nahezu alle diese Berufsgruppen können sich die Lebenshaltungskosten in München kaum noch leisten, so die Gewerkschaft Verdi.

Was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Katharina Henning

Haben Sie am Donnerstag schon was vor? Zumindest Eltern sollten sich den Tag nach Möglichkeit freihalten - wenn ihre Kinder in eine städtische Kita gehen. Vermutlich bleibt etwa die Hälfte der Einrichtungen den ganzen Tag über geschlossen. Die Arbeitskämpfer fordern mehr Gehalt - sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro pro Monat. "Das würde denjenigen etwas bringen, die zum Teil nicht mehr wissen, wie sie in München über die Runden kommen sollen", sagt Verdi-Chef Heinrich Birner.

Auch in anderen Bereichen wird nicht alles wie sonst funktionieren, schreibt mein Kollege Heiner Effern. Vom Streik sind außerdem die Müllabfuhr, die Stadtwerke (samt Schwimmbädern), die Stadtbibliotheken sowie das Sozial-, Kommunal- und Baureferat betroffen. Immerhin Busse und Bahnen fahren aber wie gewohnt.

Wer als Vater oder Mutter am Donnerstag kurzfristig umdisponieren muss, könnte den Tag also zumindest für einen Ausflug mit den Kindern nutzen.

Das Wetter: Es schneit bei Höchstwerten um die zwei Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Matthias Lilienthal hört als Intendant der Münchner Kammerspiele auf

Er wird seinen Vertrag im Jahr 2020 nicht verlängern. Doch selbst wenn er gewollt hätte, hätte er nicht an dem Theater bleiben können - jedenfalls wenn es nach der CSU geht. Zum Artikel

Insulin-Mordverdacht: Polizei Essen suspendiert drei Beamte

In Nordrhein-Westfalen wurde trotz Anzeige "nicht ausreichend" gegen den verdächtigen Hilfspfleger Grzegorz Stanislaw Wolsztajn ermittelt. Zwei weitere Polizisten wurden versetzt. Zum Artikel

Gastronomen erhalten rechte Droh-Mails

Ein angebliches "Kommando" versucht, mehrere Wirte aus München und dem Umland einzuschüchtern, die ihre Lokale linken Gruppierungen zur Verfügung stellen. Der Staatsschutz ermittelt. Zum Artikel

Freistaat darf angehenden Lehrer nicht an Ausbildung hindern

Behörden verweigerten dem 34-Jährigen eine Hospitation, weil er früher zwei linken Gruppen angehörte. Nun stellt das Verwaltungsgericht klar: Ganz so einfach geht das nicht. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN ...

Passau: Das erste Dackelmuseum der Welt

Dackel aus Plastik, aus Glas, aus Porzellan, aus Holz und aus Elfenbein - ab Ostern können Besucher den bayerischsten aller Hunde in vielen Variationen im Passauer Museum besichtigen. Was für die einen furchtbarer Kitsch ist, das die Stadt noch mehr zur Touristen-Kulisse verkommen lässt, wird von den Machern als "große Sensation" gefeiert. Zum Artikel

