15. Februar 2018, 19:04 Uhr München heute Stadionverbot für Besiktas-Fans / Münchner SiKo / Die Neue am Nockherberg

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Bestimmt haben Sie in U-Bahn oder Bus schon einmal jemanden getroffen, den Sie schon lange nicht mehr gesehen haben oder von früher kennen. Dann müssen Sie in Sekundenbruchteilen entscheiden: Machen Sie auf sich aufmerksam? Oder tun Sie so, als sei der Altglascontainer, den Sie aus dem Busfenster sehen, heute besonders interessant? (In der U-Bahn ist das natürlich wegen mangelnden Panoramas schwieriger). Bis Sie diese Entscheidung gefällt haben, hat die Person Sie aber vermutlich schon entdeckt. Und dann: Smalltalk. Lange Pausen. Fieberhafte Themensuche. Besonders unangenehm ist die Situation, wenn Ihr gegenüber auch nicht so richtig Lust auf ein Gespräch hat, Sie aber aus Höflichkeit keine andere Wahl haben.

Wie seltsam muss Smalltalk erst sein, wenn Sie die halbe Stunde zuvor damit zugebracht haben, sich über Ihren Gesprächspartner lustig zu machen? Stephan Zinner weiß das, er verkörpert beim Nockherberg in diesem Jahr zum 13. Mal Markus Söder. Nach dem Auftritt gibt es jedes Mal einen Fototermin von Derblecker und Derblecktem und dann sitzen beide in der Smalltalk-Falle.

Zinners Kollegin Nikola Norgauer hat sich auf Ihre Rolle als Natascha Kohnen so gut vorbereitet, dass sie mittlerweile manchmal selbst so spricht wie die SPD-Politikerin. Damit dürfte der Fototermin kein Problem sein. Aber das ist ja das Gemeine am Smalltalk, wer hat schon Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten?

Das Wetter: Morgens stark bewölkt mit etwas Regen, nachmittags bleibt es trocken. Bis zu fünf Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

500 Teilnehmer, 16 000 Tassen Kaffee, 4000 Polizisten Am Wochenende findet die 54. Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof statt. Es ist eine Veranstaltung der Superlative - ein Überblick in Zahlen. Zum Artikel

Junge Männer schießen mit Softair-Waffe auf 16-Jährigen Über Videoaufnahmen findet die Bundespolizei die beiden mutmaßlichen Täter - und entdeckt dabei ein ganzes Waffenarsenal. Zum Artikel

Besiktas-Fans bekommen Stadionverbot Der türkische Klub hat vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern auf sein Kartenkontingent verzichtet. Nun dürfen nur Bayern-Anhänger in den Gästeblock - und sind davon nicht begeistert. Zum Artikel

Schatz der Staatsbibliothek entpuppt sich als Fälschung Bislang glaubte man in der bayerischen Staatsbibliothek, im Besitz der "Geburtsurkunde Amerikas" zu sein. Ein weißer Strich auf der Weltkarte widerlegte dies. Zum Artikel

Das Schloss | 16.02. Volkstheater Der preisgekrönte Nicolas Charaux präsentiert seine Version von Kafkas Klassiker. Mit Pelz, Schminke und Feingefühl werden hier die Hierarchien hinterfragt.

Lola Marsh | 16.02. Ampere Gute-Laune-Band: Leichtigkeit und Lebensfreude sprießen durch jede Songzeile der israelischen Folk-Newcomer, die mit ihrer zweiten Platte "Wishing Girl" gerade richtig durchstarten. Präsentiert von HELMUT!

Tickets gewinnen: Khruangbin | 17.02. Strom Open up your mind! Aus den Sphären iranischer Soul-Musik, südostasiatischem Pop und Psychedlic-Rock schustern Khruangbin ihren ganz eigenen groove-getriebenen Sound zusammen. Cool!

WÄHRENDDESSEN IN...

Erlangen: Arzt verweigert sich der Sommerzeit

Wenn Hubertus Hilgers' Patienten im Sommer einen Termin bei ihm vereinbaren wollen, bekommen sie von der Anmeldung immer zwei Uhrzeiten genannt - einen Termin zur Sommerzeit und einen Termin eine Stunde später. Der Arzt lebt strikt nach der Moskauer Zeit, also unserer Winterzeit. Er findet, dass die Sommerzeit abgeschafft gehört. Vor fünf Jahren hat Hilgers sogar eine Petition zur Abschaffung der Sommerzeit gestartet - mehr als 67 000 Menschen haben bis jetzt unterzeichnet. Ob der Lehrer darunter ist, der Hilgers zu Schulzeiten inspirierte sich der Sommerzeit zu verweigern? Wer weiß. Zum Interview

