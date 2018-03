21. März 2018, 19:39 Uhr München heute Söder stellt Kabinett vor /Erzbistum äußert sich zu Frauenkirche/Frau durch Facebook-Betrug ruiniert

"Harte Schnitte muss man immer gleich am Anfang machen": Weisheiten dieser Art werden angehenden Führungskräften gerne in Management-Seminaren vermittelt. Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder hat bei diesen Trainings offenbar besonders gut aufgepasst. Ausgerechnet Ludwig Spaenle hat Söder jetzt aus der Staatsregierung geworfen. Der ist nicht nur Taufpate von Söders Sohn, sondern hat sich in der Vergangenheit so deutlich wie kaum einer auf die Seite des Franken geschlagen. Spaenle ist seit heute seinen Job los - und München ist schwer verwirrt.

Insbesondere die CSU in der Landeshauptstadt, denn Spaenle ist dort Bezirkschef. Seine Bilanz ist zwar durchwachsen und natürlich wirkt das wie ein böser Affront gegen die Münchner Christsozialen. Manche sprechen offen von einer Illoyalität Söders. Der ist freilich klug genug, die Münchner nicht komplett vor den Kopf zu stoßen. Den Münchner Georg Eisenreich hat er zum Minister für Europa und Digitales gemacht, ausgerechnet Spaenles Widersacherin Mechthild Wittmann zur Integrationsbeauftragten.

Und außerdem hat Söder einen Coup gelandet, der Münchens Akademiker- und Ärztekreise, die Forscher und Professoren noch mehr begeistern dürfte als Spaenles Abberufung: Marion Kiechle, Leiterin der Gynäkologie am TU-Klinikum rechts der Isar, wird neue Wissenschafts-und Kunstministerin. Auch das könnte Söder in einem Management-Seminare gelernt haben: Verstörst Du alte Freunde, schaffe Dir viele neue.

Das Wetter: Im Laufe des Tages ziehen immer mehr Wolken auf, am Abend kann Schnee fallen. Bis zu fünf Grad.

München will nicht mogeln Der Stadtrat lehnt den Vorschlag ab, schlechte Stickstoffdioxid-Werte einfach durch die Wahl neuer Standorte für die Messstellen zu verbessern. Zum Artikel

Das Erzbistum will keinen Spitzelturm Es bricht damit sein anfängliches Schweigen zur BND-Technik in der Frauenkirche - und prüft, ob solche Aktionen "mit einem Gotteshaus vereinbar" sind. Zum Artikel

70-Jähriger rettet 100-Jährige aus brennender Wohnung Der Rentner hört im Haus einen Rauchmelder piepen. Das Geräusch führt ihn zu seiner hilflosen Nachbarin. Zum Artikel

Treffpunkt der Weißen Rose droht der Abriss Eine Villa an der Prinzenstraße, in der sich einst die Widerstandsgruppe traf, soll einem Mehrfamilienhaus weichen. Nachbarn schlagen Alarm. Zum Artikel

Markt Schwaben: Grüne Ostern

Eine Kita ist ja nicht gerade ein ruhiger Ort, aber mit so viel Lärm um eine E-Mail hatte bei der "Villa Drachenstein" wohl niemand gerechnet. Als der Träger der Kita bekannt gab, das Osterfest würde heuer durch ein Projekt zum St. Patricks Day ersetzt, rückten Kamerateams an. In den sozialen Netzwerken erregte die Entscheidung die Gemüter: "Wir sind in Bayern! Da feiert man Ostern", schrieb zum Beispiel eine CSU-Gemeinderätin. Die Erzieherinnen verstehen den Wirbel nicht - Ostern findet in der Kita nämlich trotzdem statt. Zum Artikel

