Die Schneebombe kommt doch nicht. Wenn Sie jetzt denken: "Bitte, was sollte kommen?", dann beglückwünsche ich Sie: Sie halten sich offensichtlich sehr erfolgreich von Wetterportalen fern. Vor ein paar Tagen bezeichnete eine Meteorologin die Auswirkungen von Tief Sabine in Form von Schneeflöckchen als "Schneebombe". Einige Zeitungen übernahmen den Begriff willig und ein Mythos war geboren.

Sie kommt jetzt jedenfalls doch nicht, die Schneebombe. Aber die Frage bleibt: Wie muss man sich eine Schneebombe wohl vorstellen? Wie eine, Pardon, Arschbombe im Schwimmbad? Wie eine Eisbombe, die es ja angeblich manchmal bei Kindergeburtstagen als Nachtisch geben soll, wo doch jeder weiß, dass es dort IMMER Schokokuchen mit Smarties gibt? Sowohl Schnee- als auch Eisbombe sind wohl Erfindungen von Menschen mit eisblumiger Fantasie oder von Menschen, die nie zu Kindergeburtstagen eingeladen wurden.

Was an diesem Wochenende kam, unleugbar: Schnee. In der Form, in der er immer kommt, und auch im Februar nichts Ungewöhnliches ist. Weiß, nass kalt, so, dass er unter den Schuhen knirscht. War ja auch mal Zeit, sonst weiß man hernach den Frühling gar nicht mehr zu schätzen. Vor der nächsten Schneebombe werden Sie übrigens von uns gewarnt. Wir nennen sie dann halt: Schnee.

Das Wetter: Die Sonne tut sich schwer, ab und zu schneit es. Maximal ein Grad am Nachmittag.

Verbotene Kurden-Fahnen auf dem Stachus Bei der Kundgebung gegen die Münchner Sicherheitskonferenz nimmt die Polizei drei Personen fest, spricht ansonsten aber von einer ruhigen Demo. Zum Artikel

Parkplatznot macht Pendlern das Leben schwer In und um München gibt es nur 14 000 Park-and-Ride-Stellplätze. Die sind oft besetzt, sodass viele Pendler mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Was man dagegen unternehmen könnte. Zum Artikel

Deutschlands erfolgreichster Staatsanwalt geht in Ruhestand Manfred Nötzel hat jahrelang bewiesen, was Fahndungsdruck bewirken kann. Firmen wie Siemens oder MAN mussten wegen ihm Millionenbeträge zahlen. Zum Artikel

Tödlicher Biss im Nymphenburger Schlosspark Ein Hund hat im Nymphenburger Park ein Reh gerissen. Die Schlösserverwaltung sieht das als Einzelfall und setzt auf die Einsicht der Besucher. Zum Artikel

1968 - Eine Besetzung der Kammerspiele | 19.02. Kammerspiele "Die Fantasie an die Macht!": Unter diesem Motto setzen sich verschiedene Künstler in 15-minütigen Kurzinszenierungen mit der bewegten Zeit der 68er auseinander. Ein wahres Spektakel!

Pool Jazz mit The Unions | 19.02. Müller'sches Volksbad Jugendstil meets Jazz! Schwimmen gehen im wunderschönen Ambiente, musikalisch begleitet von The Unions, die auf gekonnte Weise Swing, Blues und Jazz vereinen.

Shape of Water - Das Flüstern des Wassers | 19.02. City Kinos Guillermo del Toros neues Meisterwerk ist eine überwältigende Reise in das Reich der Fantasie. Aus der schwierigen Liebe von Mensch und Monster wird ein Kampf zwischen Gut und Böse, bei dem die Fronten verschwimmen. Absolut sehenswert und für 13 Oscars nominiert!

Viechtach: Coolness-Offensive für die Kleinstadt

8200 Einwohner, Bayerischer Wald. Das klingt nicht gerade nach vor Lebenslust berstender Metropole. An Landflucht denken die Leute hier aber nicht: Einige haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Heimatstadt aufregender zu machen. Sie entwickeln Konzepte, um Traditionsberufe am Leben zu halten oder locken Bands und Künstler aus dem Ausland an. Vielleicht sollte man ein paar der jungen Viechtacher nach München holen, um sich von ihrem Subkultur-Bewusstsein etwas abzuschauen. Andererseits wollen sie ja das gerade nicht: In Viechtach ist die Luft besser, es ist viel günstiger und, sorry München, anscheinend wesentlich cooler. Zum Artikel

