26. Februar 2018, 19:20 Uhr München heute S-Bahn-Chaos / Bayerischer Hof klagt gegen Luxushotel / Verbotene Fahne auf Facebook

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Katharina Henning

Heute hat es viele Münchner eiskalt erwischt. Und damit meine ich ausnahmsweise nicht das Wetter - zumindest nicht in erster Linie. Eine Pannenserie der S-Bahn legte heute den Verkehr auf der Stammstrecke lahm, viele Pendler strandeten am Pasinger Bahnhof oder mussten stundenlang in den Zügen ausharren.

Und all das unter anderem wegen einer gerissenen Oberleitung. 150 Fahrgäste steckten beispielsweise zwischen Langwied und Pasing ganze zweieinhalb Stunden in einer S 3 fest - ohne Strom, ohne Heizung und ohne Informationen. Gleichzeitig blieb zwischen Pasing und Laim eine S 6 liegen - das Szenario ähnlich. Die frostigen Temperaturen hatten laut Bahn aber nichts mit der Pannenserie zu tun.

Eigentlich hätte ich Sie lieber mit guten Nachrichten in den Feierabend geschickt. Aber im Berufsverkehr ist es erneut zu Störungen gekommen - am Ostbahnhof musste ein Zug abgeschleppt werden. Und wie kommen Sie heute nach Hause?

Das Wetter: Wolken überwiegen bei Höchstwerten bis zu minus sieben Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Cellist teilt Link auf Facebook - jetzt ermittelt der Staatsschutz

In dem Artikel des Bayerischen Rundfunks war das Bild einer verbotenen Fahne zu sehen. Zum Artikel

Luxushotel bekommt Luxushotel als Nachbar

Der Bayerische Hof klagt gegen die Baugenehmigung für ein weiteres Hotel nebenan - hat vor Gericht aber schlechte Karten. Zum Artikel

Orang-Utan-Baby in Hellabrunn gestorben

Das Tier war nach der Geburt von seiner Mutter verstoßen worden. Für den Zoo kommt der Tod trotzdem unerwartet. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Emily Barker/Sam Brookes | 27.02. Milla Blues, Soul, Folk - die Australierin bedient sich mühelos bei verschiedenen Musikrichtungen und kreiert so ihren ganz eigenen Sound. Der klingt nach Gemütlichkeit und Lagerfeuer.

Die Verlegerin | 27.02. Atelier Kino Die großartige Meryl Streep spielt die Herausgeberin der berühmten Washington Post. Im Jahr 1971 hatte die Zeitung hat mit der Enthüllung der "Pentagon Papers" der damaligen US-Regierung den Kampf angesagt. Nach einer wahren Geschichte und ultra-spannend!

Und jetzt: Die Welt! | 27.02. Volkstheater Sibylle Bergs tragisch-komisches Stück zeichnet ein zynisches Portrait der Generation 20+. Im Volkstheater wird daraus eine energiegeladene Aufführung zwischen Sinnsuche und Selbstvermarktung. Sehenswert!

WÄHRENDDESSEN IN ...

Gröbenzell: Polizist überwältigt fliehenden Schwarzfahrer im Eiswasser

Um nicht festgenommen zu werden, sprang ein per Haftbefehl gesuchter Dieb vor einem einfahrenden Zug auf die Gleise und in einen Bach. Ein tollkühner Polizeiobermeister folgte dem 28-Jährigen und überwältigte ihn im hüfthohen Wasser. Der Gesuchte war aufgeflogen, weil er am Freitagmorgen ohne Fahrschein in der S-Bahn in Richtung Mammendorf unterwegs war und sich bei einer Kontrolle weigerte, seinen Ausweis vorzuzeigen. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg