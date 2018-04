29. April 2018, 19:29 Uhr München heute Polizei verschweigt Anschläge auf Asylbewerberheim / Ein Nachtbürgermeister für München / Monopteros

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Theresa Hein

Nehmen wir mal an, Robin Hood, Winnetou und James Bond träfen sich in München im Jahr 2018. Robin Hood würde den Menschen auf der Maximilianstraße die Gucci-Tüten entreißen und die Kleider den Obdachlosen spenden. Winnetou würde die großen Investoren höflich darauf hinweisen, dass dies das Land der braven Münchner sei - und sie würden sich seiner Aura beugen, ganz bestimmt. James Bond würde auf einer wilden Verfolgungsjagd über den Altstadtring ein paar Bösewichte ausschalten. Und nehmen wir an, nach getaner Arbeit wollen die drei Helden was erleben in der Münchner Nacht, und ihnen fällt auf: Viel Auswahl gibt es nicht.

Einen Helden fürs Nachtleben braucht die Stadt, das denkt auch die Stadtratsfraktion von Grünen und Rosa Liste: Es müsste jemanden geben, der sich um Live-Bühnen für Musiker und Ateliers für Künstler kümmert. Jemanden, der die Stadt vor ihrem unvermeidlichen subkulturellen Untergang rettet. Ein Nachtbürgermeister soll's richten.

Er muss ja keine Kreuzung aus den oben genannten Helden sein, ein normaler Mensch, der sich um eine Vermittlung zwischen Politik und Nachtleben bemüht, würde schon reichen.

Polizei verschweigt Anschlag auf Asylunterkunft

Die Täter fluten einen leeren Neubau in der Fasanerie. Öffentlich wird der Vorfall erst nach zehn Monaten. Auch Angriffe auf Asylsuchende meldete das Präsidium zunächst nicht. Zum Artikel

Englischer Garten: Ein Joint, hundert Polizisten

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Wochenende rund um den Monopteros präsent. Wohl auch deshalb bleibt es diesmal ruhig. Zum Artikel

Bahnstrecke im Münchner Osten bis Dienstag gesperrt

Nachdem in Riem ein Güterzug entgleist ist und einen Millionenschaden verursacht hat, laufen die Reparaturarbeiten - und die Suche nach der Unfallursache. Zum Artikel

Treffpunkt der Weißen Rose unter Denkmalschutz gestellt

Der Eigentümer will an der Prinzenstraße 30 eine Villa abreißen und ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage bauen. Doch daraus wird nun wohl nichts. Zum Artikel

Cham: Gehört die Goaßmass aufs Volksfest?

Das Comeback der Goaßmass (Bier, Cola, Kirschlikör und danach ein Brummschädel) wurde erst kürzlich in der SZ analysiert. Die Chamer Zeitung fragt nun zum Start der Volksfestsaison nach einem Stimmungsbild in der Region: Würden die Leser sich eine Goaßmass auch auf dem Volksfest bestellen? Die Antworten sind gemischt; einerseits wolle man dem Konsum der Jugend nicht Vorschub leisten, heißt es. Fans des Getränks argumentieren auf Facebook andererseits, die Goaßmass habe eine Art natürlicher Trinkbremse - Sodbrennen. Zur Kolumne

