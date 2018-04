26. April 2018, 19:21 Uhr München heute Neues Astronomiezentrum / Nichtraucher klagen gegen Supermarkt / Söder-Taler

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Theresa Hein

"There's a starman waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds" - das ist ein Teil des Refrains von David Bowies "Starman". Auf Bairisch übersetzt heißt das vielleicht: "Da gibt's a Sternenmanschgerl, des dad gern vorbei kemma, aber es kimt ned, weil mia sonst Schiss grian." Keine Gewähr, aber probieren Sie doch einfach mal, das zu singen.

Jedenfalls hat sich ein Sternenmensch, wenn man so will, in Garching einen Wunsch erfüllt, und zwar posthum. Klaus Tschira, Astronomie-Liebhaber und SAP-Mitbegründer, hat einneues Astronomie-Erlebniszentrum der Europäischen Südsternwarte mit geschätzt 30 Millionen Euro finanziert. Tschira selbst hat leider nur noch den Spatenstich seines Traums miterlebt. Für Besucher ist das angeblich weltweit einzigartige Zentrum "Supernova" mitsamt großem Planetarium ab Samstag geöffnet.

Der Luft- und Raumfahrt widmet sich auch die neue Ausstellung des Deutschen Museums im Satellitenbau des Flughafens München. Das Ziel beider Ausstellungen: junge Menschen für einen anderen Blick auf die Erde zu begeistern und vielleicht sogar zukünftige Astronomen oder Piloten hervorzubringen. Sternenmenschen halt.

Das Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Vereinzelt kann es gewittern bei bis zu 22 Grad.

Nichtraucher verklagen Supermarkt-Betreiber wegen verdeckter Schockbilder

Denn die seien durch den Zigaretten-Abgabeautomaten nicht mehr zu sehen. Beim Prozess stellt der Richter fest: "Es handelt sich hier um einen Stellvertreterkrieg." Zum Artikel

Klangvolle Namen planen die Gasteig-Interimsphilharmonie

Die Stadt entschied sich für das Architekturbüro GMP und den Akustiker Toyota. In weniger als zwei Jahren soll die Schlüsselübergabe stattfinden. Zum Artikel

Augustiner gibt Pläne für das Maxwerk auf

Die Brauerei zieht sich aus umstrittenem Gastro-Projekt im denkmalgeschützten Maxwerk zurück und begründet den Schritt mit Rücksichtnahme auf den Bürgerwillen. Zum Artikel

Internet: Der Söder-Taler

Er kam, sah, und wurde auf eine Münze geprägt: Markus Söder. Das alte Rom lebt, zumindest im Bayerischen Beamtenbund. Der hat den Ministerpräsidenten mit einer Caesaren-Medaille geehrt. Und weil Söder nun einmal Söder ist, hat er gleich ein Foto seines Geschenks auf Twitter gepostet. Ob der Söder-Taler aus purem Gold ist oder nur einen güldenen Überzug erhalten hat - das bleibt ein Geheimnis. Zum Artikel

