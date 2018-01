7. Januar 2018, 19:14 Uhr München heute Nervige Pakete der Nachbarn / Zusätzliche Parklizenzgebiete / CSU gibt sich kämpferisch









Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Wolfgang Görl

Das neue Jahr ist erst eine gute Woche alt. Wer diese Tage im Büro verlebt, hat ja gar keine Ahnung, was sich unterdessen im Münchner Mietshaus abspielt, in dem man für ein Schweinegeld die Nächte verbringt. Das bekommt der Mensch erst mit, wenn er für ein paar Tage Urlaub in seinen vier Wänden macht, in der Hoffnung, mal richtig auszuschlafen.

Doch schon um neun Uhr morgens klingelt es an der Tür, ein schriller Dauerton, der noch den hartleibigsten Schläfer aus dem Bett holt. Es ist ein Paketbote, der flehenden Blicks darum bittet, man möge ein Päckchen, das für den Nachbarn bestimmt ist, doch bitte entgegennehmen. Klar, macht man gerne. Zehn Minuten später steht der nächste Zusteller vor der Tür.

Bis zum Abend kommen noch 23 Sendungen für die insgesamt zwölf Mietparteien an, die offenbar alle verreist sind oder tot in ihrer Wohnung liegen. Wie es aussieht, sind die Boten sämtlicher Paketdienste miteinander vernetzt, so dass sich sofort herumspricht, wo es einen Dummen gibt, der die Sendungen annimmt.

Das Wetter: Es ist bewölkt, bleibt aber bei milden sieben Grad überwiegend trocken.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Die Todessehnsucht der SPD ist eine Schande" Die Münchner CSU will bei der Landtagswahl im Herbst Wähler von der AfD zurückgewinnen - beim Dreikönigstreffen in München gibt sie sich betont kämpferisch. Zum Artikel

Diese Baustellen könnten Autofahrer 2018 nerven Neue Leitungen für Fernkälte, barrierefreie Bushaltestellen oder neue Trambahngleise: Worauf sich Münchens Autofahrer einstellen müssen - ein Überblick. Zum Artikel

Leichter parken - aber nicht überall Der Stadtrat weist sieben zusätzliche Lizenzgebiete aus, etwa an der Alten Heide, am Rotkreuzplatz und in Thalkirchen. Anderenorts müssen die Anwohner weiter lange um den Block kurven und auf neue Untersuchungen hoffen. Viele Beschwerden könnten die Sache beschleunigen. Zum Artikel

Lilja 4-ever | 08.01. Marstall Ein Stück über Träume und Alpträume: Die Protagonistin will weg, weit weg nach Amerika. Doch sie landet in der Zwangsprostituion. Wem kann man vertrauen und wie weit kann man gehen?

The Future | 08.01. The Lovelace Autorin, Regisseurin und sogar weibliche Hauptrolle: Miranda July demonstriert in diesem Film von 2011 eindrucksvoll ihre verschiedenen Talente. Die Kritik zeigte sich begeistert.

The Munich Uptown Jazz Orchestra - Big Band Night | 08.01. Unterfahrt Die Münchner Band sorgt für einen gehörigen Big Band Auftritt! Fabelhafte Jazz-Virtuosen sprengen gängige Jazz Formeln und heben die Klangästhetik auf ein neues Level.

WÄHRENDDESSEN IN...

Kulmbach: Warum die Stadt Cent-Beträge eintreibt Tausende Bürger hatten gerade Rechnungen im Briefkasten und trauten ihren Augen kaum. Gebührennachzahlungen für die Straßenreinigung. Besonders hoch waren die Beträge allerdings nicht: mal zehn Cent, mal sieben, mal fünf waren fällig - und den Postverkehr damit wohl kaum wert. Zur Kolumne

