3. Mai 2018, 19:06 Uhr München heute Mord in Germering / Sechzig-Fan verurteilt / Kunstaktion am Wittelsbacherplatz

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Theresa Hein

Es gibt einige seltsame Gedenktage, die für uns ignorante Normalsterbliche nur ganz gewöhnliche Kalendertage sind. Da ist zum Beispiel der Tag des Marzipans (12. Januar), der Tag der Rückengesundheit (15. März), der internationale Anti-Diät-Tag (6. Mai) und wenn Sie mir nicht glauben, dann schreiben Sie mir doch bitte am Tag der Skeptiker eine E-Mail (13. Januar). Das ist alles sehr lustig, in den meisten Fällen handelt es sich einfach um Kuriositäten, die sich im Internet ansammeln.

Was allerdings stimmt: Heute ist der Internationale Tag der Pressefreiheit, der dritte Mai. Und an die Pressefreiheit darf man schon ab und zu mal denken; auch an die Freiheit derjenigen abseits der großen Medienhäuser. Eine der ersten Obdachlosenzeitungen der Bundesrepublik wurde in München gegründet, es ist die "Biss". Die Verkäufer haben dort die Möglichkeit, mit Hilfe von Journalisten ihre Gedanken aufzuschreiben; etwa die Hälfte der Verkäufer ist fest angestellt.

Jetzt wird die Zeitung 25 Jahre alt - für das Jubiläum hat die "Biss" eine Kunstaktion auf dem Wittelsbacherplatz initiiert. Die soll die Aufmerksamkeit weg vom allgegenwärtigen Konsum hin zu den Menschen der Stadt lenken, "die aufgrund von Armut, Krankheit und im schlimmsten Fall sogar Obdachlosigkeit keinen Platz in der Gesellschaft haben".

Das Wetter: Die Sonne tut sich weiter schwer bei bis zu 20 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

63-Jähriger erschlägt Nachbarin und ruft dann die Polizei

Als die Polizeibeamten den Tatort in Germering erreichten, ließ sich der mutmaßliche Täter widerstandslos verhaften. Der Leichnam wies zahlreiche Verletzungen auf. Zum Artikel

Neue Leiterin des NS-Dokuzentrums strebt mehr Gegenwart und Gefühl an

Mirjam Zadoff will die Ausstellung behutsam modernisieren: Sie soll Besuchern aktuelle und persönliche Bezüge bieten und sie auch etwas emotionaler ansprechen. Zum Artikel

Randale im Stadion: Sechzig-Fan zu zehn Monaten verurteilt

Er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon - wie schon einige Beschuldigte vor ihm in den Prozessen um das Relegationschaos beim TSV 1860. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Passau: Entscheidung für die Mauer

Fast 30 Jahre lebt Deutschland jetzt ohne Mauer, und wer will wieder eine aufbauen? Die Passauer. Allerdings zum Schutz der Innpromenade vor Hochwasserschäden. Jahrelang wurde diskutiert, welche Möglichkeit ästhetisch akzeptabel sei und zugleich die Kastanienalle vor den Wassermassen schütze - das Hochwasser von 2013 hat sich bei den Menschen eingeprägt. Grünen-Stadtrat Stephan Bauer, der an der Auswahl des Siegerentwurfs beteiligt war, ist vor allem froh über eine Lösung des Konflikts. Eine Spaltung um einer Mauer willen will schließlich niemand, und wenn es nur eine Hochwasser-Schutzmauer ist.

