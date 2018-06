12. Juni 2018, 19:05 Uhr München heute Kulturreferent Küppers hört auf / TU baut für Start-ups / Andreas Gabalier im Interview

Und was die Stadt sonst bewegt.

Von Julia Hägele

Schaut man sich in den Büros um, in denen innovativ gedacht werden soll, dürfen scheinbar diese Dinge nicht fehlen: als Sitzmöbel umgedeutete Paletten, bunte Post-its ohne Ende und ein "How to" zum Design Thinking - damit am Ende auch die Learnings stimmen.

Innovation bedeutet, Neues zu denken und Raum für Ideen zu schaffen. Und Raum schaffen kann man zumindest in München nie metaphorisch verstehen. Auf dem Gelände der ehemaligen Luitpoldkaserne an der Schwere-Reiter-Straße finden in zwei Jahren 250 Start-ups Platz. Alle sollen an Ideen für ein vernetztes München forschen. Meine Kollegin Pia Ratzesberger kennt die Details.

Hinter dieser Idee steht die "UnternehmerTUM", das Zentrum für Gründer der Technischen Universität, geschaffen von der Unternehmerin Susanne Klatten. Unternehmerisches Denken und eine Nähe zur Wirtschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Hochschule, schrieb mein Kollege Jakob Wetzel kürzlich zum 150. Jubiläum der Universität. Raum für Start-ups ist da der nächste logische Schritt - mit oder ohne Post-its und Paletten.

Das Wetter: Immer wieder kräftiger Regen bei maximal 16 Grad.

Der Tag in München

Kulturreferent Küppers hört auf Zwei Kammerspiele-Intendanten gefunden, ein neues Volkstheater auf den Weg gebracht, das NS-Dokuzentrum eröffnet: Hans-Georg Küppers hat im Münchner Kulturleben viel erreicht. In einem Jahr soll Schluss sein. Zum Artikel

Hausmeisterpaar nach Verfolgungsjagd verhaftet Sie klauen in einem Hotel in Kirchtrudering, stehlen einen Mietwagen - und kapern ein leeres Polizeiauto. Erst in Oberfranken endet die komplizierte Fahndung. Zum Artikel

Polizei wird wegen verdächtiger Avocado gerufen Eine Kundin entdeckt eine Frucht mit Drähten im Gemüseregal. Die Beamten rücken an und nehmen die Avocado sogar mit aufs Revier. Zum Artikel

Währenddessen in...

Tegernsee: Gegen die "Syltisierung" Den Einheimischen in Tegernsee geht es ähnlich wie den Inselbewohnern auf Sylt: Sie finden keine Wohnungen mehr, weil andere ihre Zweitwohnungen leerstehen lassen. Jetzt greift der Bürgermeister ein. Sein Mittel: eine saftige Zweitwohnungssteuer. Zum Artikel

