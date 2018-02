19. Februar 2018, 19:05 Uhr München heute Jeder elfte Münchner ist bankrott / Kindesentziehung verhindert / Liam Gallagher ist sauer

Wer schon mal im oberpfälzischen Dorfgasthof und in Schwabing ein Bier bestellt hat, weiß: Das Leben ist nicht überall gleich teuer. Vor allem die steigenden Preise innerhalb Münchens führen zu Problemen. Während in der Stadt die einen von der boomenden Wirtschaft profitieren, bleiben andere auf der Strecke.

Immer weniger Münchner kommen mit ihrem Geld aus, jeder Elfte ist bankrott - vor allem wegen der hohen Lebenshaltungskosten. Der neue Schuldneratlas zeigt, dass sich inzwischen sogar die Mittelschicht die Preise in der Landeshauptstadt nicht mehr leisten kann.

"Allein eine Mieterhöhung kann mittlerweile ein knappes Haushaltsbudget sprengen", sagt Erika Schilz, die Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung der Stadt. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird also größer und am Ende geht es um deutlich mehr als nur um den Bierpreis.

Das Wetter: Die Sonne macht sich rar. Ab und zu schneit es bei maximal zwei Grad.

Polizei verhindert Kindesentziehung

Ein Mann will mit seinen beiden Söhnen nach Tunesien ausreisen. Als die Beamten nach der Mutter fragen, verhaspelt sich der 34-Jährige in Widersprüchen. Zum Artikel

Kalbsleber als Obst abgerechnet: Mann muss 208 000 Euro Strafe zahlen

Der 58-Jährige hatte an einer Selbstbedienungskasse mehrmals falsch abgerechnet, obwohl er monatlich mindestens 24 000 Euro verdient. Zum Artikel

Die Stammstrecke bleibt 2018 an fünf Wochenenden gesperrt

Damit müssen Fahrgäste in diesem Jahr deutlich häufiger umsteigen als geplant - Grund ist vor allem die Erneuerung des Netzes in Bayern. Alle Termine und Änderungen im Überblick. Zum Artikel

Die schmutzigen Hände | 20.02. Cuvilliéstheater Angefangen mit einer Vision für mehr Gerechtigkeit tritt der junge Hugo den Kommunisten bei, um die faschistische Regierung zu stürzen. Schnell kommt es zu innerparteilichen Machtkämpfen und Zerwürfnissen, ein blutiges Ende droht. Sartres Stück ist brandaktuell!

Sieben Kurzfilme von Harun Farocki | 20.02. Bayerische Akademie der Schönen Künste Die Kuratorin und Ehefrau des verstorbenen Künstlers, Antje Ehmann, präsentiert sieben seiner Kurzfilme. Das Allroundertalent hat mit seinen Filmen und Installationen die gesellschaftspolitische Kunstszene stark beeinflusst und zählte schnell zu den wichtigsten Filmemachern Deutschlands.

Tickets gewinnen: Xul Zolar | 21.02. Rote Sonne Melancholische Sounds und brillante Texte, die den persönlichen und politischen Alltag unserer Gesellschaft vereinen und widerspiegeln. Die Kölner treffen mit ihrer Musik den Nerv der Zeit.

England: Liam Gallagher ist sauer auf Münchner Polizei

"Don't Look Back In Anger" heißt einer der bekanntesten Songs der britischen Band Oasis. An dieses Motto hätte sich der Sänger der inzwischen aufgelösten Band jetzt besser mal selbst halten sollen. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian hat Liam Gallagher den "verdammten deutschen Polizisten" unverblümt vorgeworfen, ihm 2002 nach einer Schlägerei im Bayerischen Hof zwei Schneidezähne gezogen zu haben. Die Münchner Polizei reagiert wenig humorvoll. Zum Artikel

