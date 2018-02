20. Februar 2018, 19:20 Uhr München heute Ikea in der Münchner Innenstadt / Prozess wegen Drogen aus dem Darknet / 100 Jahre Elly Seidl

Vor vier Jahren hat Ikea in Hamburg eine Filiale in einer Fußgängerzone eröffnet. Bald auch in München?

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Katharina Henning

Wie oft waren Sie in diesem Jahr schon bei Ikea? Mal eben ein paar Servietten holen, zum Frühstücken gehen, auf ein Hotdog oder einfach nur zum Schauen? Dazu müssen Sie in München aber schon weiter rausfahren - bis nach Eching oder Brunnthal. Wenn es nach der schwedischen Möbelkette geht, könnte sich das aber bald ändern. Seit Jahren sucht Ikea nach einem dritten Standort in München - wie jetzt bekannt wurde, auch in der Innenstadt. Der Möbelkonzern will so junge Großstädter gewinnen, die mit Bus und Bahn unterwegs sind, kein Auto haben und sich die Ware liefern lassen.

In Hamburg-Altona gibt es so eine Filiale bereits seit einigen Jahren. Ein Ikea-Raumschiff mitten in der Fußgängerzone. Für München hat die TU drei mögliche Standorte untersucht: die Paketposthalle, den Ratzinger- und den Kapuzinerplatz. Sehen wir künftig also Billy und Pax häufiger in Münchens U- und S-Bahnen? Meine Kollegen Pia Ratzesberger und Christian Krügel haben recherchiert, wie wahrscheinlich das Szenario ist.

Das Wetter: Es schneit weiterhin bei maximal zwei Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Drogen aus dem Darknet

Mit dem Versand von Rauschgift soll ein 27-jähriger Starnberger fast 80 000 Euro verdient haben - auch mit Hilfe seiner Mutter. Zum Artikel

Fahrbahngewirr am Isartorplatz

Wie lässt sich der Isartorplatz besser gestalten? Ein Ingenieurbüro hat mehrere Lösungen erarbeitet. Doch das Planungsreferat will den Umbau verschieben - zum Entsetzen der Grünen. Zum Artikel

Warum Valery Gergievs Vertrag verlängert werden solll

Die Grünen haben mit ihrer politischen Kritik an Gergiev recht. Doch für die Münchner Philharmoniker und die Musikstadt ist der Dirigent genau der Richtige. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN ...

Weiden: Kein Weihwasser wegen Grippe-Gefahr

Ja, heilige Maria: Wegen möglicher Grippe-Ansteckungen hat der katholische Pfarrer Gerhard Pausch im oberpfälzischen Weiden jetzt die Notbremse gezogen - die Weihwasserbecken in seiner Herz-Jesu-Kirche bleiben für die nächsten zwei oder drei Wochen leer. Auch das Händereichen beim Friedensgruß soll vorerst ausfallen. Die Anregung für diese Gesundheitsvorsorge sei von einigen Kirchenbesuchern gekommen, die aufgrund der Ansteckungsgefahr vor dem Weihwasserbecken und dem Friedensgruß zurückschreckten, sagt Pfarrer Pausch.

