31. Mai 2018, 18:52 Uhr München heute Hundehalterin reagiert nach Attacke / Neonazis von Kampfsport ausgeschlossen / Igel lieben die SZ

Münchner Igel mögen laut Tierheim die Süddeutsche Zeitung besonders gern, die passt so gut in ihre Kiste.

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Theresa Hein

Mit der Zeitung von gestern kann man ja so einiges anfangen, bevor sie in die Papiertonne wandert. Man kann sie penibel nach Wochentagen sortieren, beim Umzug Suppenteller damit einwickeln, Geschenke verpacken oder nasse Schuhe damit ausstopfen.

Hier noch ein weiterer Vorschlag für Ihr Altpapier: Der Münchner Tierschutzverein meldete jetzt, dass Münchens Igel narrisch auf die Süddeutsche Zeitung abfahren (okay, die Formulierung ist von uns). Ob die Igel sich am liebsten über Philip Roths einflussreichstes Werk streiten oder besonders gern das Streiflicht lesen, ist nicht bekannt. Fest steht: Das Format der SZ passt perfekt in die Pflegeboxen für Igel. Vermutlich haben die Tiere die Süddeutsche auch deshalb so gern, weniger schmeichelhaft für uns, weil sie so saugfähig ist (ich sage nur: Fenster putzen).

Jedenfalls, wenn Sie nicht wissen, wohin mit der alten Zeitung, machen Sie es wie die bayerische Sozialministerin: Die hat den Igeln im Tierheim einen Packen alter SZ überlassen. Vielleicht achten Sie darauf, dass Sie nicht gerade die Ausgaben mit beißenden Rottweilern als Gute-Nacht-Lektüre weitergeben.

Das Wetter: Mehr Wolken als Sonne, im Laufe des Tages Gewitter. Bis zu 23 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Waren Sie vor Ort, haben Sie sich beißen lassen?"

Nach der Attacke eines Rottweilers am Hauptbahnhof stellt die Halterin des erschossenen Hundes ein Video über den Einsatz ins Netz - und löst eine heftige Debatte damit aus. Die Polizei wehrt sich gegen Vorwürfe. Zum Artikel

Neonazis dürfen bei Kampfsport-Event nicht auftreten

Auf öffentlichen Druck hin hat der Veranstalter zwei Kämpfer von seiner "Fightcard" gestrichen. Der Vorfall zeigt, wie Rechte die Kampfsportart "Mixed Martial Arts" als Bühne nutzen. Zum Artikel

Passanten retten 26-Jährigen aus Eisbach

Ob er sich abkühlen wollte oder unfreiwillig mit der Strömung mitgezogen wurde, konnte der Mann nicht sagen - dafür war er zu betrunken. Zum Artikel

Faust | 01.06. Residenztheater In Martin Kusejs Inszenierung kommen Gefühle hoch: Wir brauchen mehr, mehr von allem. Eine spannende Exkursion in die uns vermutlich bekannte Welt, erfrischend anders interpretiert.

Friday Late | 01.06. Villa Stuck Nachts im Museum: Die Villa Stuck ermöglicht einen kulturellen Einstieg in das Wochenende - mit Führungen durch das Haus und die Ausstellungen.

Tully | 01.06. Monopol Kino Als eine Mutter ihr drittes Kind bekommt, stellt sie eine "Night Nanny" als Hilfe ein. Aus anfänglicher Skepsis entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden Frauen.

WÄHRENDDESSEN IN...

Füssen: Cannabis aus dem Blumenkasten

Hinter üppig bewachsenen Balkonen stecken meistens Menschen, die einen grünen Daumen haben. Zum Beispiel eine Seniorin in Füssen, deren Balkon allerdings nicht durch Geranien, sondern durch wuchernde Hanfpflanzen auffiel. Einige Polizeibeamte erkannten die markanten Blätter. Als sie die 72-Jährige zur Rede stellten, erklärte sie, sie habe ihr übrig gebliebenes Vogelfutter regelmäßig in den Blumenkästen entsorgt. Das Ergebnis: Eine Cannabiszucht, unfreiwillig.

