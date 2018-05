30. Mai 2018, 19:18 Uhr München heute Hochschwangere wird nicht abgeschoben/ Neubauten für Kinderkliniken / Pendler erhalten Entschädigung

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Theresa Hein

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das wissen Sie und das wissen wir, und dass das eine Floskel ist, wissen wir auch. Trotzdem ist sie immer wieder wahr: Wenn das Kantinen-Essen extravagant angerichtet ist und dann total fad schmeckt. Oder wenn die neue Bekanntschaft gerade noch so umwerfend gelächelt hat, aber im Gespräch so mitreißend ist, dass man im Stehen einschlafen möchte. Es kommt halt doch in den meisten Fällen mehr auf den Inhalt an als auf die Fassade.

Wer sich die Großbaustelle für das neue Kinderklinikum in Schwabing ansieht, ist zunächst beeindruckt. Endlich wird etwas getan für die überlasteten Kinderkliniken Münchens, denkt man. Doch auch durch Um- und Neubauten wird der Personalmangel nicht behoben werden, warnen Kritiker.

München braucht nach wie vor bezahlbaren Wohnraum für Pfleger. Schon jetzt müssen sich die Intensivstationen der Kinderkliniken stundenweise abmelden, weil sie keine Patienten mehr aufnehmen können. Oft wird das Unmögliche dann doch möglich gemacht, schreibt meine Kollegin Inga Rahmsdorf. Aber wie lange geht das noch gut?

Abschiebung von hochschwangerer Frau gescheitert

Wenige Tage vor dem Beginn des Mutterschutzes sollte die 21-Jährige nach Italien fliegen. Am Münchner Flughafen wehrte sie sich wohl so heftig, dass die Polizei sie nicht ins Flugzeug setzte. Zum Artikel

So kehrte die Jubiläumsglocke in den Alten Peter zurück

Trotz starken Gewitters wurden die Jubiläumsglocke und eine zweite, kleinere Glocke am Dienstagabend in den Kirchturm gehoben. Zum Artikel

Entschädigung für Pendler nach Güterzugunfall - nur Abo-Kunden der S-Bahn bekommen nichts

Ende April war der Zug bei Riem von den Gleisen gesprungen und blockierte längere Zeit die Strecke. Jetzt soll es Geld geben - allerdings nur für etwa 3400 Personen. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN... Straubing: Vergessen unter Bayern

"Sandwich-Kind" heißt das mittlere Kind in der Geschwisterforschung. Um Aufmerksamkeit zu bekommen, muss es sich immer ein wenig mehr anstrengen als die anderen. Straubing ist so ein mittleres Kind: Zwischen den Touristenzielen Passau und Regensburg geht die ehemalige Residenzstadt immer ein wenig unter. Jetzt feiert Straubing seinen 800. Geburtstag. Ein Plädoyer für die vernachlässigte stille Schönheit. Zum Artikel