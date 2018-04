12. April 2018, 19:03 Uhr München heute Großalarm als Übung / Lilienthal-Streit / Briefmarke für TU

Von Martin Bernstein

Das Szenario wird schlimme Erinnerungen wecken: an den Terroralarm an Silvester vor zwei Jahren und besonders an die Nacht des OEZ-Anschlags. Doch das ist unvermeidlich. Schließlich müssen Polizei, Einsatzkräfte und Retter üben, was in einem Ernstfall zu tun ist. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommender Woche tun sie das - in einem hermetisch abgesperrten Teil des Münchner Hauptbahnhofs.

Für die Münchner Beamten und ihre Kollegen von der Bundespolizei ist das ein Drahtseilakt. Einerseits soll die Übung unter dem Codenamen "Lelex" so wirklichkeitsnah ablaufen wie nur irgendwie möglich. Also mit Blaulichtfahrten und Straßensperren, mit einem Großaufgebot an Polizisten und wüst geschminkten Statisten. Andererseits will man aber auf keinen Fall Einsatztaktiken preisgeben.

Und genauso wenig will die Polizei Panik auslösen. Deshalb versucht sie im Vorfeld den Spagat: zu informieren und gleichzeitig möglichst wenig zu verraten. Schließlich gehört auch das zu einer möglichst realitätsnahen Inszenierung. Wie das zusammengehen wird, wird man am Mittwochmorgen sehen. Nach einer nicht nur für die Münchner Polizei spannenden Nacht.

24 Millionen Euro für Modernisierung der Tram-Gleise Das größte von drei Bauprojekten ist die Ismaninger Straße, auch am Petuelring und dem Sendlinger-Tor-Platz wird gearbeitet. Welche Auswirkungen das für Autofahrer hat. Zum Artikel

Die TU bekommt eine Briefmarke zum Jubiläum Die TU München feiert ihren 150. Geburtstag - und die Uni-Brauerei in Weihenstephan hat ein eigenes Bier fabriziert. Zum Artikel

Selbst schuld, Lilienthal! Wer ist verantwortlich für den Sturz des Intendanten Lilienthal an den Münchner Kammerspielen? Die Kulturausschusssitzung dazu gleicht einem Theaterstück - überraschende Wendung inklusive. Zum Artikel

FDP-Politiker wechselt zur CSU Tobias Thalhammer ist schon sehr lange Schlagersänger - und seit kurzem auch CSU-Mitglied. Der Grund für den Parteiwechsel des 38-Jährigen soll ein CSU-Politiker sein. Zum Artikel

...Unterfranken: Mit Speicheltests gegen Hundehaufen Verursacher der Häufchen will eine unterfränkische Gemeinde künftig per DNA-Tests identifizieren. Teilnehmenden Hundehaltern wird ein Rabatt in Aussicht gestellt. Zum Artikel

