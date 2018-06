11. Juni 2018, 19:28 Uhr München heute 71 000 Fachkräfte fehlen / Kinderpornos auf Polizisten-Handy / Stadt will Teile der IT auslagern

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Pia Ratzesberger

Vielleicht saßen Sie heute in der Sonne, es hätte sich an solch einem Tag auf jeden Fall empfohlen und vielleicht haben Sie in einem der Cafés in der Stadt dann gegen die Hitze ein Glas Wasser bestellt.

Wenn Sie Glück hatten, hat der Kellner für das Leitungswasser nichts verlangt, an manchen Tischen aber kostet solch ein Glas mittlerweile Geld - dabei hat die EU-Kommission erst Anfang des Jahres noch einmal empfohlen, dass Cafés und Restaurants Leitungswasser nicht auf die Rechnung setzen sollten.

In München sei die Sache eine andere, argumentieren die Café-Besitzer in der Stadt, sie könnten es sich nun einmal nicht leisten, dass viele Leute nur für kostenloses Wasser vorbeikämen, alleine damit könnten sie ihre Miete nicht bezahlen. Bei den Gästen wiederum kommt es nicht immer allzu gut an, wenn neben Bier und Cola plötzlich auch das Leitungswasser auf Getränkekarte steht - und so hat manch ein Wirt die nach ein paar Wochen wieder umgeschrieben.

Das Wetter: Die Sonne zeigt sich selten und es regnet bei Höchsttemperaturen um die 24 Grad.

Der Tag in München

In der Region München fehlen 71 000 Fachkräfte

Das setzt Unternehmen zunehmend unter Druck. Der wirtschaftliche Schaden geht bereits in die Milliarden. Doch laut einer neuen IHK-Studie steigen die Zahlen weiter. Zum Artikel

Stadt will die Betreuung von 35 000 Computern auslagern

Mehr als 200 Mitarbeiter des Referats für Bildung und Sport sollen zu den Stadtwerken wechseln. Beim Personalrat stößt der Plan auf Skepsis. Zum Artikel

Polizisten finden Kinderpornos auf Kollegen-Handy

Der 42-jährige Polizist fiel im Westbad als Spanner auf. Im Zuge der Ermittlungen finden seine Kollegen kinderpornografisches Material auf seinem Handy. Zum Artikel

Filmfest München: 176 Premieren in zehn Tagen

Das Münchner Filmfest zeigt dabei auch Werke, die sonst nicht über die große Leinwand flimmern. In Emma Thompson und Terry Gilliam kommen zwei Weltstars an die Isar. Zum Artikel

Währenddessen in ...

Egling: "Möge der Herr 14 Tage Durchfall schicken, und zwar ohne Papier in der Nähe"

Ein oberbayerischer Pfarrer weiht ein Feuerwehrauto - und hat einen besonderen Wunsch für die parat, die Rettungskräfte angreifen. Zum Artikel

