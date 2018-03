14. März 2018, 19:16 Uhr München heute Entschädigung für Hinterbliebene des OEZ-Anschlags / Heroinfund in Hotel / Lesen in Stadelheim



Wer als Besucher die JVA Stadelheim betritt, wird sich dort nicht behaglich fühlen, da kann er noch so freiwillig gekommen sein. Das beginnt schon beim Einlass: Die Eingangstür kann nur ein Beamter von innen per Knopfdruck öffnen, der Ausweis muss nicht nur vorgezeigt, sondern hinterlegt werden, und bevor es in den Gefängnisbereich geht, muss man in die Schleuse. Dann schließt sich hinter dem Besucher die Tür zum Eingangsbereich und es passiert - erst einmal nichts. Ein paar Augenblicke später öffnet sich dann die nächste Tür.

Nadine Jene und Luise Cornelli haben dieses Prozedere schon mehrmals erlebt. Die zwei Studentinnen leiten im Jugendarrest Lesegruppen für junge Straftäter und kommen dabei mit einer Welt in Berührung, die sie so nicht kennen. Die Jugendlichen, mit denen sie zu tun haben, sitzen mal wegen Drogendelikten ein, mal wegen notorischen Schulschwänzens oder Verstößen gegen Bewährungsauflagen. Von einem geordneten Studium, wie es die zwei jungen Frauen haben, sind sie weit entfernt.

Und doch: Berührungsängste sind während der Lesetreffen auf keiner der zwei Seiten zu spüren. Die Teilnehmer gehen respektvoll miteinander um, lassen einander ausreden, machen Witze. Erst am Ende der Sitzung werden die unterschiedlichen Lebenswelten wieder deutlich: Dann gehen die einen in die Gefängniskantine zum Essen - und die anderen durch die Schleuse hindurch wieder zurück in die Freiheit.

Das Wetter: Der Tag beginnt mit Sonnenschein, später wird es zunehmend bewölkt. Bis zu 14 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Morde am OEZ waren rechtsextremistisch motiviert Erstmals erkennt das auch eine Bundesbehörde an. Die Familien der Opfer können nun auf eine finanzielle Entschädigung hoffen. Zum Artikel

Fahnder finden Heroin im Wert von 140 000 Euro in Pasinger Hotel Es ist einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre in München, drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte einen Tipp erhalten. Zum Artikel

Ex-Frau lässt sich heimlich befruchtete Eizelle einsetzen - und verlangt Unterhalt Der Vater des Kindes wehrt sich vor Gericht. Seine Unterschrift unter der Einwilligung für die künstliche Befruchtung war gefälscht. Zum Artikel

Leben wie ein König statt wie ein Käfighuhn Das Fichtelgebirge wirbt um die Münchner - die könnten dort besser leben und wohnen. Sie müssten allerdings auf defekte S-Bahnen und Staus verzichten. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Rettenberg: Skigebiet zu verkaufen

Wer sich den Traum vom eigenen Skigebiet erfüllen möchte, hat im Oberallgäu die Chance dazu. Einen Doppelsessellift, sieben Schlepper, 42 000 Quadratmeter Grund, fünf Gebäude, Pistenfahrzeuge, eine Teichanlage und Schneekanonen sowie zwei ausbaufähige Berghütten - das offeriert die Vermittlungsfirma ihrer Internetseite.Traurig ist das Ganze aber doch: 50 Jahre hatte die Familie Prinzing die Lifte am Grüntenberg betrieben. Zum Artikel

