Tickets gewinnen: Ghostpoet | 01.03. Feierwerk

Melancholie ist sein zweiter Vorname: Der Brite besingt Themen wie die Flüchtlingskrise, Social Media und Konsumwahn. 2011 sang er sich mit "It's us against whatever" tief in die Herzen der Nation. Jetzt ist er mit einem neuen Album am Start. Irgendwas zwischen Poesie und Rap - großartig!