16. März 2018, 19:13 Uhr München heute Diesel-Autos droht Fahrverbot / Equal Pay Day / Jazz-Club Unterfahrt feiert Jubiläum

Und was die Stadt sonst bewegt.

Von Inga Rahmsdorf

Morgens auf dem Marienplatz, für einen SZ-Beitrag zum Frauentag suchen wir Münchnerinnen, die mit uns über Gleichberechtigung sprechen. "Nee, das war bei mir noch nie ein Thema", sagt eine ältere Dame. Nächster Versuch. Gibt es vielleicht irgendetwas, das sich in Deutschland noch verbessern könnte? "Über Gleichberechtigung habe ich noch nie nachgedacht", sagt eine jüngere Frau.

Abends dann beim Vorlesen von Pipi Langstrumpf: Pipi, der man nun wirklich nicht vorwerfen kann, sich in Klischees zu bewegen. Aber ihre Freundin Annika hat Angst, während der tapfere Bruder Thomas sich darüber lustig macht. Annika will den Landstreicher und das Schwein zu Sauberkeit erziehen, sie traut sich nicht, vom Felsen hinab zu klettern, und zu Hause wartet ihre umsorgende Mutter. Am nächsten Abend ein Kinderbuch von Henning Mankel: "Ein Kater schwarz wie die Nacht". Der Vater entscheidet, er geht arbeiten, die Mutter bleibt zu Hause, sie streicht ab und zu Stühle an. Kinderbücher sind großartig. Aber das nervt. Alles nur Fiktion? Veraltet und überholt?

Am Sonntag ist Equal Pay Day, ein guter Anlass, um Müncherinnen vorzustellen, die in männerdominierten Berufen arbeiten. Und umgekehrt. Anfrage bei großen Unternehmen für Fahrzeuge in München, ob sie einen Kontakt zu einer Maschinenbauerin vermitteln könnten. Keine Reaktion. Eine männliche Hebamme? Gibt es in ganz Bayern nicht. Männliche Kosmetiker sind so schwierig zu finden wie Kfz-Mechatronikerinnen. Und dann sitzt auch nur in jedem zwanzigsten Bus eine Frau hinter dem Steuer. Vielleicht fährt Sie ja am Equal Pay Day eine von ihnen durch die Stadt.

Das Wetter: Regen oder Sprühregen bei maximal fünf Grad.

Der Tag in München

150 000 Diesel-Autos in München droht ein Fahrverbot Das Umweltreferat legt einen Plan für eine neue Umweltzone vor. Für die Umsetzung braucht die Stadt aber den Freistaat. Zum Artikel

Pegida-Marsch durch Innenstadt: Polizei spricht von "Herausforderung" Die Münchner Polizei bereitet sich auf den Aufmarsch von "Pegida Dresden" am Samstag vor. Parteien, Gewerkschaften und Initiativen rufen zum singenden Protest auf. Zum Artikel

Polizei bringt Kinder einer betrunkenen Mutter in Sicherheit Ein Facebook-Video machte die Beamten auf die 37-Jährige aufmerksam. Im Clip schwankte sie und drohte, auf ihre dreijährige Tochter zu fallen. Zum Artikel

Krankenpfleger missbraucht Patientin und muss in Haft Die Frau hatte sich im Klinikum rechts der Isar wegen Kopfschmerzen behandeln lassen. Sie leidet bis heute psychisch an den Folgen der Tat. Zum Artikel

Das Schloss | 17.03. Volkstheater Der preisgekrönte Nicolas Charaux präsentiert seine Version von Kafkas Klassiker. Mit Pelz, Schminke und Feingefühl werden hier die Hierarchien hinterfragt.

Taxi Salon | 17.03. Import Export Das Import Export verwandelt sich mal wieder in den "Taxi Salon" und lädt diesmal mit anatomischem Zeichnen, Cellomusik und anschließender Party in die gemütlichen Räumlichkeiten ein.

Tickets gewinnen: NO Theater | 18.03. Kammerspiele Feminismusdebatte aus japanischer Sicht: Okada inszeniert im traditionellen, japanischen Stil. Geister der Vergangenheit holen die Gegenwart ein und eine Gesellschaft gerät in Bedrängnis.

Währenddessen in...

Holzkirchen: Wieder eine Holzkirche Für die einen sieht sie nach Kühlturm aus, andere loben, dass es viel Platz für Kinderwägen gibt - imponierend ist St. Josef so oder so. Kardinal Marx weiht die Kirche am Sonntag. Zum Artikel

