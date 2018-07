13. Juli 2018, 19:05 Uhr München heute Demonstrierende Münchner / Sicherheitskräfte im Bahnhofsviertel / Grünwalder Stadion

Von Sara Maria Behbehani

München erlebt in diesen Tagen viel Protest. Da war die Demonstration gegen das neue Polizeiaufgabengesetz mit mehr als 30 000 Teilnehmern. Nach der Verkündung des Urteils im NSU-Prozess sind am Mittwochabend Tausende auf die Straße gegangen, die befürchten, dass die Aufarbeitung damit beendet ist. Und für den 22. Juli ist wieder eine Großdemonstration geplant, die sich unter dem Titel "#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst" vor allen Dingen gegen den Rechtsruck der CSU richtet.

Politisches Engagement gab es in München immer schon. Ob nun als menschliche Hilfeleistung, als 2015 Tausende Flüchtlinge am Hauptbahnhof ankamen, oder als Protest gegen Atomkraft nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Mein Kollege Wolfgang Görl erinnert sich daran, wie damals etliche Demonstranten im Café Tambosi Platz nahmen und den Protest bei Aperol Spritz fortsetzten. "So war München: Halbwegs engagiert, aber nicht so verbissen, dass die schönen Seiten des Lebens aus dem Sinn gerieten. Im Blick durch das Aperol-Glas leuchtete die finstere Welt im sommerfrischen Orange", kommentiert er.

Doch nun hat sich etwas geändert. Durch eine zunehmend rechte Politik, eine Verrohung von Sprache und Hetze gegen Migranten ist die Stimmung in der Stadt eine andere geworden. Also, fordert er, sei es Zeit, Farbe zu bekennen; Zeit zu zeigen, auf welcher Seite man stehe; Zeit, den Feinden des bunten Lebens die Stirn zu bieten.

Das Wetter: Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Schauerwahrscheinlichkeit nimmt im Laufe des Tages zu. Temperaturen bis 27 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchens neue Sheriffs vom kommunalen Außendienst Seit zwei Wochen patrouillieren die neuen Sicherheitskräfte des Kreisverwaltungsreferats durch das Bahnhofsviertel. Bürger und Geschäftsleute freuen sich. Zum Artikel

Wohnen für 25 Euro pro Quadratmeter Die Mieten sind in München seit 1995 um etwa 80 Prozent gestiegen - und sie steigen weiter. Daran ändert auch nichts, dass im vergangenen Jahr 7800 Wohnungen gebaut wurden. Zum Artikel

Das Grünwalder Stadion des TSV 1860 München ist jetzt größer, schöner und leiser 15 000 Zuschauer können die Löwen künftig in der dritten Liga spielen sehen. Obwohl die Sanierungsarbeiten gerade abgeschlossen sind, wird schon über den nächsten Umbau diskutiert. Zum Artikel

Grundstein für das derzeit größte Bauprojekt in der Innenstadt ist gelegt Am Altstadtring entsteht eine Tiefgarage mit 520 Stellplätzen. 40 000 Kubikmeter Erde sind dafür bereits ausgebuddelt worden. Zum Artikel

Kocherlball | 15.07. Chinesischer Turm Die schönste Tanzfläche Münchens: Am Chinesischen Turm wird alljährlich beim Kocherball in aller Herrgottsfrühe das Tanzbein geschwungen.

CSD Zentral 2018 Munich: Cruise x Playground | 14.07. Muffatwerk & Blitz Die Partyreihen Cruise und Playground feiern gemeinsam die bunteste CSD-Party, die die Stadt zu bieten hat. Auf insgesamt drei Floors in zwei Locations.

Türkenstraßenfest | 14.07. Türkenstraße Mitten im Univiertel übernehmen Cafés, Bars und Anwohner das Kommando über die Türkenstrasse mit Musik, Drinks und BBQ.

WÄHRENDDESSEN IN...

Weiden: Aus der Psychiatrie direkt nach Afghanistan abgeschoben

Ahrun lebte acht Jahre lang in Weiden, war dort gut integriert und hatte einen Job. Wegen Depressionen war er bereits in Behandlung und wurde nun trotz Erkrankung als einer von 69 Flüchtlingen nach Kabul gebracht. Seine Freunde kämpfen für seine Rückkehr. Zum Artikel

