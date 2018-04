5. April 2018, 19:09 Uhr München heute Brandanschlag auf Obdachlose / Solidarität mit Lilienthal / Diskussion um Maxwerk

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Theresa Hein

Wie viele Biergärten braucht eine Stadt? So viele, dass es für jeden Bewohner garantiert einen freien Biertisch gibt - obwohl es doch eigentlich dazugehört, dass man sich zu Fremden an einen Tisch setzt? Oder wenigstens so viele, dass man von einem Biergarten zum nächsten nicht länger als zehn Minuten braucht?

Wenn es nach dem Zweiten Bürgermeister Josef Schmid geht, braucht die Stadt auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Biergarten: im Maxwerk unterhalb der Maximiliansbrücke. Dabei stößt er auf den Widerstand der Anwohner - die finden, es müsse nicht jeder freie Raum in München für Konsum genutzt werden. Zum gefürchteten "Ballermann am Maxwerk" dürfte der neue Biergarten aber kaum werden.

Das Maxwerk ist begehrt - wer weiß, ob nicht schon Ikea ein Auge darauf geworfen hat. Das Unternehmen sucht immer noch nach einem Standort für sein Super-Möbelhaus samt Wohnungen und Büros in München. Aber nicht einmal für ein Småland wäre das Maxwerk groß genug. Schwer vorstellbar, dass dort der Ballermann Platz finden soll.

Solange nicht klar ist, wie es mit dem Maxwerk weitergeht, haben die Kollegen hier für Sie ihre Lieblings-Biergärten gesammelt.

Das Wetter: Meist sonnig bei bis zu 15 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Obdachlosenlager in Brand gesetzt Vier Männer konnten sich retten, ihre Schlafstätte brannte komplett ab. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zum Artikel

"Wenn Lilienthal geht, geh ich auch" Scharfe Kritik an der städtischen Kulturpolitik: In einem offenen Brief unterstützen 240 Künstler den scheidenden Intendanten Matthias Lilienthal. Für dessen Nachfolge wird vor allem ein Name gehandelt. Zum Artikel

Spaten-Chefin wechselt zu Paulaner Katrin Schilz wechselt von Spaten zu Paulaner. Damit sind die Münchner Brauvorstände wieder ein reiner Männerverein. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN AM...

Riedberger Horn

Das Projekt war maßgeblich vom damaligen Heimatminister Markus Söder vorangetrieben worden - eine große neue Gondelbahn am Riedberger Horn, die die beiden vorhandenen kleinen Skigebiete miteinander verbinden sollte. Umweltverbände hatten massiv protestiert. Nun deutet sich mit Söders Amtswechsel wohl auch ein Kurswechsel an. Offenbar droht der Skischaukel jetzt das Aus. Insider behaupten schon lange, Söder sei nun doch eher skeptisch der umstrittenen Skischaukel gegenüber eingestellt. Mit seiner Liebe zur Natur hat das aber vermutlich eher wenig zu tun. Zum Artikel

