11. April 2018, 19:22 Uhr München heute BMW eröffnet Zentrum für autonomes Fahren / Kita-Kinder krank nach Mittagessen

Von Julia Hägele

Mit dem technischen Fortschritt ist das so eine Sache. Kaum hat man gelernt, ein Gerät einigermaßen zu beherrschen, ist es schon wieder veraltet. Mit selbstfahrenden Autos soll es in Zukunft anders sein, sie sollen uns die Anspannung im Verkehr nehmen.

BMW hat ein neues Zentrum für selbstfahrende Autos in Unterschleißheim eröffnet. Meine Kollegin Pia Ratzesberger hat für Sie recherchiert, was genau geplant ist. 1800 Mitarbeiter auf dem Campus haben jetzt viel zu durchdenken und gestalten. Wenn alles gut geht, könnten selbstfahrende Autos den Verkehr schneller und besser machen.

Autonomes Fahren ist eines der vielen Felder, auf dem sich Natur- und Geisteswissenschaften die Hand geben können. Ein Auto programmieren? Eine Frage der Technik. Entscheiden, ob das Auto im Zweifel die Handwerker-Gruppe links oder die junge Schülerin rechts überfahren soll? Ein moralisches Dilemma. Das Gute: Selbstfahrende Autos werden zumindest von sich aus kein Wettrennen auf der Leopoldstraße veranstalten.

54 Kita-Kinder erkranken nach dem Mittagessen In den Kindergärten "Sternschnuppe" und "Villa Farbenfroh" in Unterhaching spielten sich dramatische Szenen ab. Waren es die Tortellini? Zum Artikel

"Entschuldigung nicht angenommen" Im Prozess gegen den Schützen vom S-Bahnhof Unterföhring sagt der Polizist aus, mit dessen Dienstwaffe der Angeklagte der Polizistin Jessica L. in den Kopf schoss. Zum Artikel

So soll der Markt am Wiener Platz saniert werden Außen soll sich kaum etwas ändern, im Inneren der Buden alles. Zum Artikel

Lotsen machen die S-Bahn pünktlicher Seit Anfang der Woche helfen Servicemitarbeiter Passagieren am Hauptbahnhof, in die S-Bahnen einzusteigen. Die Züge sollen so pünktlicher werden. Zum Artikel

Bayreuth: Die kunstsinnige Preußenprinzessin Den Ruf als Ort der Hochkultur hat Bayreuth nicht nur Wagner zu verdanken. Markgräfin Wilhelmine hinterließ der Stadt prägende Bauten. Dabei spottet sie anfangs über ihre provinzielle neue Heimat. Zum Artikel

