3. April 2018, 18:49 Uhr München heute Benimm-Regeln für Bike-Sharing / Verstärkte Fahndung nach Brandstifter / Patronenfund am Bahnhof

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Katharina Henning

Der Frühling ist da. Das haben Sie vermutlich heute Morgen schon bemerkt, als Sie den dicken Winterschal zuhause lassen konnten. Falls Sie noch nicht im Biergarten waren: jetzt wäre die Gelegenheit, um bei all Ihren Freunden anzurufen. Die Biergärten zumindest sind bereit.

Zum Frühlingsgefühl gehört natürlich auch das Radl. Weil die Stadt von da aus einfach noch schöner ist. Hat der Münchner gerade kein eigenes da, leiht er es sich bei einem der diversen Bike-Sharing-Anbieter. Jetzt, nach dem Scheitern von Obike, hat die Stadt für sie und ihre Benutzer eigene Benimm-Regeln aufgestellt, schreibt mein Kollege Thomas Anlauf.

Auf zwei anderen Rädern sind die Vespa-Cowboys unterwegs - obwohl der Platz für Werkstätten fehlt, um an ihren geliebten Rollern herumzuschrauben. Mit dem Frühling beginnt auch für sie die Saison für Ausfahrten. Und jetzt ist er da.

Das Wetter: Die Sonne scheint immer wieder bei Temperaturen bis zu 22 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizei verstärkt Fahndung nach Brandstifter

Der Unbekannte schlägt immer wieder im Südosten Münchens zu, zuletzt im Perlacher Forst und im Wald am Autobahnkreuz Süd. Die Ermittler hoffen, dass er irgendwann einen Fehler macht. Zum Artikel

Mann will mit fast 50 Kilo Munition nach Paris reisen

Die Polizei beschlagnahmt den Koffer voller Patronen am Hauptbahnhof. Von Paris aus sollten die Knallpatronen weiter gebracht werden - angeblich für einen Filmdreh. Zum Artikel

Das passiert gerade auf der Großbaustelle am Sendlinger Tor

Um neue Zugänge zum U-Bahnhof zu schaffen, wurden die Wände in der Baugrube an der Blumenstraße zunächst eingefroren und nun durchbohrt. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Tram 83 - Eine performative Lesung mit Fiston Mujila | 04.04. The Lovelace Das "Tram 83" ist der einzige Nachtclub einer Stadt irgendwo in Afrika, ihr pulsierendes Zentrum. Fiston Mujila hat für seinen Roman bereits mehrere internationale Preise gewonnen - er präsentiert Ausschnitte in einer performativen Lesung.

Gerhard Bohner "Die Folterungen der Beatrice Cenci" | 04.04. Philharmonie Das Saarländische Staatsballett in einer packenden Tanztheater-Inszenierung über die Patrizierin Beatrice Cenci, die ein schrecklich blutrünstiges Verbrechen begeht. Choreographiert von Gerhard Bohner, der bereits 1971 große Aufmerksamkeit dafür bekam.

Tickets gewinnen: Lea Porcelain | 05.04. Feierwerk Das Postpunk-Duo aus Berlin präsentiert seine neue EP. Herrlich melodisch und melancholisch liegt der Sound von Lea Porcelain irgendwo zwischen Joy Division und The Cure.

WÄHRENDDESSEN IN ...

Gutenstetten: Drei Millionen Liter Gülle ausgetreten

Durch ein Leck in einer Biogasanlage in Rockenbach sind am Ostermontag drei Millionen Liter Fäkalien ausgetreten. Die Gülle habe sich in einer Fontäne in eine angrenzende Wiese ergossen, sagte der Inspektionsleiter der Polizei in Neustadt. Das Leck konnte zunächst nicht abgedichtet werden. Obwohl die Feuerwehr einen Graben ausbaggerte, um die Gülle aufzunehmen, wurden der Boden und ein Bach verunreinigt. Nun wird geprüft, ob Erdreich weiträumig ausgehoben werden muss.

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg