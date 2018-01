9. Januar 2018, 19:24 Uhr München heute "Ayurveda-Arzt" vor Gericht /Beschwerden über Paulaner- Baustelle /Münchens ältester Krawattenladen

Krawattenladen Hoff in der Maxburgstraße, der letzte Krawattenladen in München. Elisabeth Maier führt Ihn seit 1979.









Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Kennen Sie diese Szene aus Harry Potter im Zauberstabladen? Falls nicht, erkläre ich es Ihnen kurz: Der junge Harry steht vollkommen verblüfft in einem Geschäft, in dem die Regale bis oben hin mit Zauberstäben vollgestopft sind. Aber er darf sich nicht einfach einen aussuchen, nein. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus, nicht umgekehrt.

Ähnlich muss es meinem Kollegen gegangen sein, als er Münchens ältestes und einziges Krawattengeschäft besucht hat. Wer sucht sich hier eigentlich wen aus - der Käufer die Krawatte oder umgekehrt? Das Geschäft in der Maxburgstraße ist ein winziger Laden, in dem das ganze Herzblut seiner Betreiberin steckt.

Elisabeth Maier möchte den Laden so lange führen, wie sie kann. Und die Modegeschichte gibt ihr Recht: So schlimm die Krawatten in manchem Jahrzehnt auch ausgesehen haben (Neunziger!), so wenig mögen Männer doch auf einer Hochzeit oder Beerdigung darauf verzichten. Und doch tragen sogar Manager immer weniger Krawatte bei offiziellen Terminen. Sorgen um eine Insolvenz, wie sie das Münchner Traditionsunternehmen Roeckl kürzlich abwenden musste, macht sich Maier trotzdem nicht - dafür ist ihr Laden einfach zu klein.

Das Wetter: Morgens Nebel, am frühen Nachmittag kommt die Sonne durch. Bis zu neun Grad.

"Das Feuer hat die Schülerinnen ganz schön mitgenommen" Im Bertolt-Brecht-Gymnasium hat der Unterricht wieder begonnen, obwohl der Brand dort unübersehbare Schäden hinterlassen hat. Vieles ist nun erstmal ein Provisorium. Zum Artikel

Anwohner beschweren sich über Paulaner-Baustelle Haarrisse in den Wänden, täglicher Lärm und Staub in der Wohnung: Die Luxuswohnungen in der Au sollen bis 2023 fertig werden. Viele Anwohner haben allerdings jetzt schon genug. Zum Artikel

"Ayurveda-Arzt" bestreitet Vergewaltigungen Raghar S. ist wegen mehrerer sexueller Übergriffe angeklagt. Er verweist auf bestimmte Heilpraktiken - oder auf Erinnerungslücken. Zum Artikel

Lux - Krieger des Lichts | 10.01. Atelier Kino Lux ist ein Real-Life-Superhero, der eigentlich nur helfen will. Doch als die kommerziellen interessen der Filmindustrie dazukommen, wird das immer schwierieger. Ein humorvolles Portrait.

Wolf Alice | 10.01. Ampere Zarte Stimme trifft auf harte Gitarren-Riffs: Wolf Alice bringen besten alternative Rock von der Insel direkt nach München.

Tickets gewinnen: Nachdenkliche Sprüche mit Bilder | 11.01. Wirtshaus im Schlachthof Erst Facebook-Phänomen, dann Schöpfer des Jugendwort des Jahres 2017 und nun auch Buchautor: Willy Nachdenklich bringt mit seiner Kunstsprache täglich Hunderttausende zum Lachen.

Kabinett: Termin für die Landtagswahl steht fest Einstimmig hat der Ministerrat den Termin für die Landtagswahl in Bayern beschlossen. Gewählt werden soll nach Ansicht des Kabinetts am 14. Oktober. Begründet wurde der spätere Zeitpunkt unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen: "Wir wollen vermeiden, dass ein großer Teil der arbeitsaufwändigen Vorbereitungsmaßnahmen für die Wahl in die Zeit der Sommerferien fällt", sagte Innenstaatssekretär Gerhard Eck von der CSU. Allerdings könnte der späte Termin auch ein Versuch sein, dem Spitzenkandidaten Söder mehr Zeit zu geben. Zum Artikel

