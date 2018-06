7. Juni 2018, 19:22 Uhr München heute Arri baut Kino aus / Neues Gutachten zur Bluttat am OEZ / 30 000 Pfandflaschen

Derzeit gibt es keine Vorstellungen an der Türkenstraße.

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Sara Maria Behbehani

In Zeiten von Netflix, Amazon und einem ohnehin breit gefächerten Film-Angebot von Streamingdiensten, die sich in der Illegalität bewegen, ist das Filmschauen längst nichts Besonderes mehr. Ein Abend auf der Couch, dazu ein Glas Wein oder ein Bier und dann ist ganz bequem und zu Hause mehr oder weniger frei verfügbar, was immer man sich ansehen möchte. Wozu eigentlich noch ins Kino gehen?

Die Konkurrenz ist hart, besonders für Traditionskinos. Wie geht man damit um? Das Arri in der Türkenstraße zum Beispiel erweitert seinen Standort. Dafür hat das Haus gute Gründe, schreiben meine Kollegen Alfred Dürr und Laura Kaufmann. Die Leinwand ist nach dem Umbau wahrscheinlich die größte der Stadt, die Bestuhlung wird großzügiger, 3-D-Filme sollen ins Programm, Besucher bekommen einen Begrüßungsdrink und Obazda und Leberkäse im Glas: Das Arri verspricht ein ganz besonderes Kinoerlebnis.

So könnte 123 Jahre nach der ersten kommerziellen Filmvorführung in Deutschland ein Kinobesuch die Menschen wieder faszinieren. Eben nicht nur durch den Film, sondern gerade durch das Drumherum, das den Kinoabend wieder zu einem Happening werden lässt.

Das Wetter: bewölkt. Im Laufe des Tages Gewitter, eventuell sogar Hagel. Temperaturen bis 25 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der große Streit über das Motiv von David S. Ein neues Gutachten für das Landeskriminalamt sagt: Die Tat am Olympia-Einkaufszentrum war kein Terroranschlag, sondern ein Amoklauf - und als solcher wäre sie zu verhindern gewesen. Zum Artikel

30 000 Pfandflaschen als Hochzeitsgeschenk Die Hochzeitsfeier ist vorbei, ein Brautpaar aus Grasbrunn kommt nach Hause - und im Garten wartet eine Überraschung. Zum Artikel

Millionenbetrug mit Luxuswagen aus Fake-Autohäusern Eine deutschlandweit aktive Bande soll Kunden im Internet abgezockt haben. Einer der Verdächtigen nutzte dafür seinen Job bei der Post. Zum Artikel

Betrunkener Amerikaner droht mit Spielzeugwaffe Der geistig Verwirrte lief in Cowboy-Manier durch die Innenstadt. Er wurde festgenommen und in eine Psychiatrie eingeliefert. Zum Artikel

United Colors of Feierabend w/ Dusty, Jay Scarlett & mehr | 08.06. Kulturstrand 14 Bars, Clubs und Crews bespielen den Sommer über das Freitagsprogramm am Kulturstrand. Ein Streifzug durch alle musikalischen Ecken der Stadt mit kaltem Bier in der Hand und warmem Sand unter den Füßen.

Tickets gewinnen: Klavierkonzert - Johannes Mergarten | 09.06. Blitz Vor zwei Jahren verließ Johannes Mergarten München Richtung Berlin, wo er jüngst sein erstes Album aufnahm. Nun wird es Zeit, das gute Stück in seiner Heimatstadt vorzustellen.

Judas | 08.06. Kammerspiele Jetzt redet Judas: Johan Simons, Regisseur und Ex-Intendant der Kammerspiele, hat eine besondere Inszenierung geschaffen, die den Verräter Judas zu Wort kommen lässt. Diese Einmannshow des Hauptdarstellers Steven Scharf ist grandios.

DIE SZ IM WERKSVIERTEL

Treffen Sie die SZ im Container Die SZ-Redaktion betreibt vom 23. Mai bis zum 15. Juni ein Pop-up-Büro im Werksviertel. Am morgigen Freitag, dem 8. Juni, diskutieren wir um 19.30 Uhr über die Wohnangst in München. Wer kann sich die Stadt eigentlich noch leisten? Kommen Sie und tauschen Sie sich mit uns aus! Der Eintritt ist frei. Zum Programm

WÄHRENDDESSEN IN...

Tiefenbach: Bayerns einziges Schallplatten-Presswerk In einer ehemaligen Druckerei bei Landshut betreibt Andreas Bauer Bayerns einziges Schallplattenpresswerk "My 45". Der gelernte Radio- und Fernsehtechniker legte früher als DJ selbst vor allem Reggae-Platten auf. Mit 27 Jahren kaufte er sich eine Maschine, mit der er einzelne Platten selbst pressen konnte. Selbst aus Finnland oder Japan bekommt Bauer Aufträge. Die schwedische Rockband Mando Diao hat hier schon eine Single produzieren lassen. Zum Artikel

